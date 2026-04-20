Politica

Decizia luată de Oana Gheorghiu după acuzațiile care i s-au adus din partea social-democraților

Comentează știrea
Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Oana Gheorghiu
Din cuprinsul articolului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că va continua alături de prim-ministrul Ilie Bolojan „mandatul de a face curățenie în companiile de stat”. „Nu voi accepta în nicio clipă șantajul și populismul PSD”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Lista companiilor care au fost privatizate de PSD, prezentată de Oana Gheorghiu

Potrivit vicepremierului, PSD ar vrea îndepărtarea lui Bolojan deoarece premierul ar acționa împotriva intereselor țării „așa că inițiază o lege ca să „apere” ei companiile de stat.”.

„Hai să vedem cine 'ne-a vândut țara': Sidex Galați - privatizată în 2001 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase; Petrom - listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase; Distrigaz Sud - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase; Distrigaz Nord - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase; Nuclearelectrica - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta; Romgaz - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta; Electrica - listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta; Hidroelectrica - listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu”, a afirmat aceasta.

Victor Ponta. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Oana Gheorghiu: „Companiile nu au fost „vândute”, ci au devenit mai valoroase”

Vicepremierul a declarat că, în prezent, PSD „vine să manipuleze cu același slogan din anii ’90”. „E trist că, indiferent căt a evoluat poporul român de atunci, liderii PSD preferă să rămână ancorați în trecut. Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023). În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost „vândute”, ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate”, a afirmat aceasta.

Potrivit acesteia, astăzi se discută despre listări minoritare de 5-10%, prin care: „aduci capital fără dobândă; crești valoarea companiei; introduci transparență și disciplină; creezi oportunități pentru fondurile de pensii ale românilor”.

„Mai bine deții 75–80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului. De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic. Asta este, de fapt, miza. Nu „vânzarea țării”, ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid”, a explicat aceasta.

„Economia nu funcționează pe bază de sloganuri”

Conform Oanei Gheorghiu, „ipocrizia este evidentă: același instrument care ieri era „un succes pentru România” devine astăzi „un pericol”.

„Economia nu funcționează pe bază de sloganuri. Ea funcționează pe bază de reguli, capital și încredere. Iar România are nevoie astăzi de companii de stat care creează valoare pentru cetățeni, nu de companii capturate de interese politice. Voi continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat și nu voi accepta în nicio clipă șantajul și populismul PSD”, a mai scris aceasta.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale