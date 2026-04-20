PSD acuză o campanie „de tip nazist” și anunță sesizări oficiale după declarațiile premierului Ilie Bolojan

Tensiunile politice dintre Partidul Social Democrat și premierul Ilie Bolojan au escaladat după apariția în mediul online a unor materiale vizuale generate cu inteligență artificială, în care liderul social-democrat Sorin Grindeanu este asociat cu imagini de tip caricatural, inclusiv reprezentări cu șobolani. PSD a anunțat luni, 20 aprilie, că va sesiza instituțiile statului, acuzând o campanie de denigrare pe care o califică drept extrem de gravă.

Reacția partidului vine după ce, în spațiul public, au circulat mai multe meme-uri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, distribuite pe rețelele sociale, în care sunt folosite imagini menite să inducă repulsie. Social-democrații susțin că aceste materiale sunt parte a unei acțiuni coordonate și cer intervenția autorităților competente.

„PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat. Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”, a transmis PSD într-un comunicat oficial.

Formațiunea politică condusă de Sorin Grindeanu consideră că asocierea membrilor și simpatizanților săi cu imagini degradante reprezintă o formă de discriminare și o încălcare a drepturilor fundamentale garantate de Constituție. În poziția oficială, partidul afirmă că astfel de practici creează un climat ostil și ofensator bazat pe convingeri politice.

„PSD precizează că asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României”, se arată în comunicat.

În același document, social-democrații susțin că distribuirea acestor materiale ar putea intra sub incidența legislației privind combaterea discriminării și interzicerea propagandei de tip fascist.

„Ca atare, organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist”, au transmis reprezentanții partidului.

PSD mai afirmă că astfel de acțiuni pot fi încadrate drept hărțuire, în măsura în care contribuie la crearea unui mediu ostil pentru persoane în funcție de opțiunile lor politice.

„O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane”, se mai arată în reacția oficială.

Contextul în care au apărut aceste materiale online este legat de declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan pe 17 aprilie, în cadrul unei intervenții la radio, unde a criticat dur modul în care a fost gestionat bugetul public în trecut. În discursul său, acesta a folosit o metaforă care a generat reacții puternice în spațiul politic.

„În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a continuat cu o imagine sugestivă pentru a descrie situația pe care susține că a găsit-o la preluarea guvernării, făcând o referire directă la adversarii politici.

„Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”, a spus Bolojan.

Declarațiile sale au fost interpretate de PSD drept o formă de stigmatizare, iar partidul susține că acestea au contribuit la amplificarea unei campanii de denigrare în mediul online.

Premierul a lansat și alte critici la adresa social-democraților, afirmând că aceștia ar fi dorit un executiv controlabil politic.

„PSD are nevoie de un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, a mai spus Ilie Bolojan, adăugând că nu va permite o astfel de situație în timpul mandatului său.