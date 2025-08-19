Social Prețul carburanților, 19 august. Stațiile cu cele mici tarife la benzină și motorină







Prețul carburanților în stațiile de alimentare din București și din țară au rămas, în general, stabile comparativ cu ziua precedentă, arată informațiile centralizate de platformele de monitorizare a prețurilor. Potrivit peco-online.ro, benzinăriile au afișat noile prețuri la toate categoriile de combustibili.

Stațiile de alimentare din București afișează prețuri ușor variate pentru carburanți, majoritatea situându-se în jurul valorii de 7.30 lei/litru. Cea mai frecvent întâlnită valoare este între 7.29 și 7.36 lei/litru, cu diferențe minore în funcție de locație și furnizor.

Stațiile Lukoil vând la prețul de 7.29 lei/litru, în trei stații din Sectorul 1 (str. Coralilor, Șoseaua Chitila și str. Poligrafiei). Alte puncte de alimentare Lukoil, din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6, practică tarife cuprinse între 7.30 și 7.35 lei/litru, majoritatea stațiilor având afișat prețul de 7.33 sau 7.34 lei/litru.

Prețurile afișate în rețeaua Petrom variază între 7.31 și 7.36 lei/litru. Printre cele mai accesibile stații se numără cea din Str. Dr. Herescu Petre (Sector 5), cu un tarif de 7.31 lei/litru, în timp ce cele mai ridicate prețuri, de 7.36 lei/litru, sunt consemnate în zone precum Barbu Văcărescu, Șoseaua Virtuții, Mihai Bravu și Pipera.

Stația Socar din Str. Vasile Lascăr (Sector 2) comercializează carburanții la un preț de 7.35 lei/litru, apropiat de media practicată în București.

Prețul la benzina standard în România variază ușor de la o stație la alta, în funcție de regiune. Potrivit datelor disponibile, cel mai redus tarif pentru un litru de benzină standard (NANO 95) este practicat de stația SOCAR din Onești, județul Bacău, unde carburantul se vinde cu 7,24 lei/litru.

Sânnicolau Mare (Timiș) – 7,29 lei/l

Târgoviște – 7,30 lei/l

Iași (Bahlui) și Timișoara (Calea Aradului) – 7,32 lei/l

Motru (Gorj), Brăila (Dig) și Târgu Cărbunești (Gorj) – fiecare cu un preț de 7,33 lei/l.

În mai multe stații SOCAR din țară, inclusiv în Bacău (Republicii), Timișoara (Divizia 9 Cavalerie), Darabani și Târgu Neamț, prețul unui litru de benzină standard se menține la 7,34 lei.

Rețeaua de benzinării SOCAR oferă unele dintre cele mai competitive prețuri la benzina Premium (NANO 98) din România. Cel mai scăzut tarif pentru acest tip de carburant se înregistrează în municipiul Onești, unde prețul pe litru este de 7,54 lei.

Prețurile variază ușor în funcție de zonă, însă rămân sub pragul de 8 lei/litru în toate stațiile analizate. În Târgoviște, de exemplu, benzina Premium este comercializată la 7,90 lei/litru, iar în Timișoara – în stația de pe Calea Aradului – costul este de 7,92 lei/litru. În alte puncte din oraș, precum Divizia 9 Cavalerie, prețul urcă la 7,94 lei/litru.

În Brăila, NANO 98 se vinde cu 7,93 lei/litru, iar în Bacău, Târgu Neamț și Salonta, prețurile sunt de asemenea apropiate, variind între 7,94 și 7,95 lei/litru. La același nivel de 7,95 lei/litru se situează și stațiile SOCAR din Arad (Șaguna), Constanța (Brătianu), Brașov (Hărmanului) și Slatina.

Pentru marți, 19 august, rețeaua de benzinării SOCAR afișează cele mai mici prețuri la motorina standard în mai multe orașe din țară, diferențele de tarif fiind reduse, dar relevante pentru consumatori.

Cel mai scăzut preț este înregistrat la stația SOCAR din Onești, județul Bacău, unde motorina standard (NANO DIESEL) costă 7,55 lei/litru.

Urmează stația din Brăila (SOCAR Braila Dig), cu un preț de 7,59 lei/litru, iar în orașele Motru și Târgu Cărbunești, ambele din județul Gorj, tariful este de 7,60 lei/litru.

Un preț ușor mai ridicat, de 7,62 lei/litru, este practicat în mai multe localități: Darabani, Iași (SOCAR Bahlui), Sânnicolau Mare, Târgoviște și Constanța (stația de pe Bulevardul Brătianu).