Economie Prețul carburanților, 15 august. Cu cât se vinde litrul de benzină, motorină și GPL la nivel național







Prețurile carburanților din stațiile de alimentare din România au rămas, în general, constante. Potrivit informațiilor furnizate de platformele specializate în monitorizarea tarifelor pentru benzină, motorină și GPL, nu s-au înregistrat mici fluctuații în rețelele principalilor distribuitori de combustibil.

Conform datelor actualizate pentru 15 august, cel mai redus tarif pentru un litru de benzină standard (Benzină 95) a fost raportat la stația SOCAR din Onești, unde prețul a ajuns la 7,24 lei/litru. Următoarele cele mai avantajoase prețuri se regăsesc în mai multe stații LUKOIL și SOCAR din diferite regiuni ale țării, unde costul variază între 7,28 și 7,29 lei/litru.

În clasamentul celor mai mici prețuri, urmează mai multe stații LUKOIL și SOCAR din diverse localități ale țării. Două stații LUKOIL – una din Sânnicolau Mare și alta din Onești – afișează un tarif de 7,28 lei pentru carburantul Euroluk COR 95.

Un nivel ușor mai ridicat, de 7,29 lei/litru, este întâlnit în mai multe locații, atât din provincie cât și din capitală. Printre acestea se numără: stațiile SOCAR din Sânnicolau Mare, dar și mai multe stații LUKOIL din București, Reșița, Târgoviște și Ploiești.

Cel mai redus preț pentru benzina premium (tip ECTO 100) înregistrat în România este de 7,98 lei pe litru. Acest tarif este practicat în două stații LUKOIL: una situată în Sânnicolau Mare și cealaltă în Onești.

La o diferență minimă, mai multe alte stații LUKOIL din țară comercializează același tip de carburant cu 7,99 lei pe litru. Printre acestea se numără stații din București (Coralilor și Chitila), Reșița, Ploiești (stațiile 1, 2 și 3), Târgoviște (stațiile 1, 2 și 4) și Chitila.

Toate aceste stații aparțin companiei LUKOIL, care în prezent oferă cele mai competitive prețuri la carburantul ECTO 100 în mai multe orașe din România.

Pe data de 15 august 2025, cea mai mică valoare înregistrată pentru motorina standard în România a fost de 7,54 lei/litru, conform monitorizării prețurilor la nivel național. Acest tarif a fost practicat de stația SOCAR din Onești, județul Bacău.

Tot în Onești, aceeași companie, SOCAR, comercializa sortimentul Nano Diesel la un preț de 7,55 lei/litru. Alte oferte competitive aparțin rețelei LUKOIL, care în stația Onești 1 afișa un preț de 7,58 lei/litru pentru motorina Euro L Diesel.

În ceea ce privește alte localități, prețuri apropiate de minimul național se regăsesc și la:

SOCAR Brăila (stația de pe dig), unde sortimentul Nano Diesel costă 7,59 lei/litru;

În județul Gorj, la SOCAR Târgu Cărbunești, același tip de carburant este vândut cu 7,60 lei/litru.

Municipiul Constanța concentrează mai multe puncte de alimentare LUKOIL care practică același tarif pentru motorina Euro L Diesel, și anume 7,60 lei/litru.

În zona Moldovei și sud-estul țării rămân printre regiunile cu cele mai accesibile prețuri la motorină în această perioadă.

Cele mai accesibile prețuri la motorina premium din România au fost înregistrate în municipiul Onești, județul Bacău. Potrivit datelor actuale, cea mai ieftină motorină premium este comercializată de stația LUKOIL Onești 1, unde un litru de ECTO Super Diesel costă 7,94 lei.

La stația SOCAR din aceeași localitate, prețul pentru Premium diesel este de 7,95 lei pe litru, ocupând astfel locul al doilea în topul național al celor mai mici prețuri la acest tip de carburant.

Pe pozițiile următoare se situează mai multe stații LUKOIL din Constanța, unde ECTO Super Diesel este vândut la un preț unitar de 7,96 lei/litru. Nu mai puțin de nouă benzinării LUKOIL din municipiul Constanța afișează acest tarif identic, ceea ce indică o politică de preț uniformă în rețeaua locală. În Urziceni, la stația LUKOIL Urziceni 3, prețul pentru ECTO Super Diesel este ușor mai mare, ajungând la 7,97 lei/litru.

Potrivit peko.ro., cel mai bun preț la GPL auto în România este de 3,27 lei/litru, conform datelor disponibile în rețeaua LUKOIL. Acest tarif este practicat la stația LUKOIL situată pe Șoseaua Biruintei, în localitatea Pantelimon.

Alte stații LUKOIL din țară afișează prețuri apropiate. În Râmnicu Sărat, GPL-ul este vândut cu 3,54 lei/litru, în timp ce în municipiul Buzău, toate cele trei stații LUKOIL monitorizate afișează același preț, de 3,57 lei/litru.

În Tecuci și Brașov, prețul GPL-ului urcă ușor la 3,58 lei/litru, sumă regăsită și la stațiile LUKOIL din Giurgiu și Săcele. Aceeași valoare este constantă în mai multe puncte din rețeaua LUKOIL, semnalând o stabilitate relativă a prețului în aceste zone.