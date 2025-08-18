Social Prețul carburanților, 18 august. Cu cât se vinde litrul de benzină, motorină și GPL la nivel național







Prețul carburanților în stațiile de alimentare din România au rămas, în general, la același nivel față de săptămâna trecută. Potrivit informațiilor furnizate de platformele specializate în monitorizarea prețurilor la benzină, motorină și GPL, nu au fost consemnate modificări importante în ofertele marilor distribuitori.

În ceea ce privește benzina standard (Benzina 95), cele mai scăzute prețuri au fost identificate în rețeaua SOCAR, distribuite în mai multe localități din țară. Cea mai accesibilă ofertă a fost raportată în Onești, unde prețul pe litru a fost de 7,24 lei.

Stațiile de alimentare SOCAR continuă să mențină tarife competitive în mai multe orașe din țară, cu diferențe minore. Potrivit datelor actuale, cele mai scăzute prețuri se înregistrează la Sânnicolau Mare, unde un litru de carburant costă 7,29 lei.

În Târgoviște, șoferii plătesc 7,30 lei/litru, în timp ce în Timișoara și Iași prețul ajunge la 7,32 lei/litru. Alte stații cu tarife apropiate se regăsesc în Motru, Brăila și Târgu Cărbunești, unde litrul de carburant este comercializat cu 7,33 lei. Ușoare variații se observă și în Bacău, Darabani, Târgu Neamț, precum și într-o altă stație din Timișoara, unde prețul este de 7,34 lei/litru.

Prețul carburanților la benzina premium comercializată în rețeaua Rompetrol poate fi achiziționată în municipiul Ploiești, la stația Rompetrol situată pe strada Cantacuzino, cu 8,01 lei.

Alte stații din rețea oferă același tip de carburant la prețuri ușor mai ridicate. În Focșani, la stația de pe Calea București, prețul este de 8,03 lei/litru, iar în mai multe orașe mari precum Constanța (stațiile Tomis și Soveja), Târgu Mureș, Botoșani, Râmnicu Sărat și Cluj-Napoca, prețul ajunge la 8,04 lei/litru.

În București, la stația Rompetrol Vulcan, un litru de benzină EfixS 98 costă 8,05 lei, în timp ce în Fetești și Târgu Jiu prețul urcă la 8,06 lei. Același tarif se regăsește și la o altă stație din Ploiești, pe Calea București.

Prețul la motorina standard în România este înregistrată la stația SOCAR din municipiul Onești, județul Bacău. Aici, un litru de motorină este vândut cu 7,54 lei.

În aceeași benzinărie este afișat cu un preț ușor mai ridicat, de 7,55 lei pe litru. Alte stații SOCAR din țară oferă același tip de carburant la prețuri variind între 7,59 și 7,63 lei pe litru, în funcție de oraș și zonă.

Cel mai redus preț este înregistrat la stația SOCAR din Brăila Dig, unde un litru de carburant costă 7,59 lei. Urmează stațiile din județul Gorj, atât cea din Motru, cât și cea din Târgu Cărbunești, unde prețul ajunge la 7,60 lei/litru.

Un nivel ușor mai ridicat, de 7,62 lei/litru, se regăsește în mai multe puncte de alimentare: Constanța (zona Brătianu), Darabani, Iași (Bahlui), Sânnicolau Mare (județul Timiș), Târgoviște și alte locații.

În Timișoara, la stația situată pe Calea Aradului, și în Brașov, pe strada Hărmanului, carburantul este comercializat la prețul de 7,63 lei pe litru, reprezentând cea mai ridicată valoare din lista analizată.

Potrivit peko.ro., cel mai redus preț pentru GPL auto înregistrat la nivel național este de 3,59 lei/litru, conform datelor centralizate de la mai multe stații de alimentare.

Prețul minim este oferit de două stații SOCAR, localizate în Focșani și Slobozia, ambele afișând același tarif competitiv de 3,59 lei pentru un litru de gaz petrolier lichefiat. Cel mai mare preț a fost înregistrată la Târgu Mureș, unde o stație Rompetrol de pe strada Gheorghe Doja afișează un preț de 3,65 lei pe litru.

În alte orașe, cum ar fi Vatra Dornei, Murfatlar, Botoșani, Ploiești, Cluj-Napoca, Suceava, Oradea și Sibiu, prețul pentru GPL se situează la 3,64 lei pe litru, atât în stațiile SOCAR, cât și în cele Rompetrol. O ușoară diferență se observă în Târgu Mureș, unde prețul la stația Rompetrol Gh. Doja este de 3,65 lei pe litru pentru GPL.