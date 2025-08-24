Sport Mirel Rădoi, reacție violentă pe banca Universității Craiova în meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-0







Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești cu scorul de 2-0, duminică seara, pe teren propriu, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 7-a a Superligii. Oltenii au înregistrat a șasea victorie consecutivă în campionat, după o primă repriză modestă și un joc mai consistent după pauză.

Golurile au fost marcate de Alexandru Crețu (75) și Ștefan Baiaram (80). Crețu a reluat cu latul de la 12 metri centrarea lui Florin Ștefan, deschizând scorul, iar Baiaram a închis tabela cu un șut la colțul scurt, după o pasă a lui Anzor Mekvabișvili. Universitatea Craiova a avut și alte ocazii, printre care șansa lui Assad Al Hamlawi (69), singur cu portarul Raul Bălbărău, în timp ce Petrolul a lovit bara prin Yohan Roche (33) la un corner executat de Tommi Jyry.

În minutul 76, după golul lui Alexandru Crețu, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a avut o reacție violentă pe banca tehnică. În timp ce jucătorii săi se bucurau de reușită, Rădoi a intrat într-un conflict verbal cu suporterii aflați la Tribuna I, nemulțumiți anterior de pasele înapoi și de ritmul lent al echipei.

Tehnicianul a strigat către fani, fiind ținut cu greu de colegii din staff. În timpul schimbului de replici, Rădoi i-a făcut semn unui suporter să coboare din tribună și a lovit cu ecusonul de antrenor de pământ. Într-un exces de furie, acesta s-a îndreptat către banca de rezerve și a lovit-o violent cu pumnul, rănindu-se la mână. Gesturile i-au adus cartonaș galben din partea arbitrului Florin Andrei. În interviul post-meci la Prima Sport, camerele au surprins rana cu care s-a ales Mirel Rădoi după ce a lovit banca de rezerve.