Sport Superliga, etapa a 6-a. Rezultatele și clasamentul. Meciurile de luni, 18 august







După șase etape disputate, Universitatea Craiova rămâne lider cu 16 puncte, urmată de Rapid și UTA Arad, ambele cu 12 puncte. La polul opus, FK Csikszereda și Metalog. Meciurile din etapa a şasea a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

AFC Unirea 04 Slobozia – FC Metaloglobus București 2-1

Arena 1 - Clinceni După ce Metaloglobus a deschis scorul printr-un autogol al lui Adnan Aganovic în minutul 17, gazdele au întors situația în ultimele minute prin Florin Purece, care a transformat un penalty în minutul 84 și a înscris golul decisiv în minutul 90. Arbitrajul a fost asigurat de Sorin Vădana, asistat de Alexandru Cerei și Mircea Orbuleț, iar arbitrii video au fost Andrei Florin Chivulete și Cristina Mariana Trandafir.

FC Dinamo București – AFC UTA Arad 1-1

Arena Națională – București UTA a deschis scorul în minutul 33 prin Hakim Abdallah, dar Dinamo a egalat prin Mamoudou Karamoko în minutul 59. Partida a fost tensionată, cu două eliminări pentru Dinamo: Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90). Arbitrul principal a fost Sebastian Colțescu, iar asistența video a fost realizată de Adrian Viorel Cojocaru și Marius Badea.

FC Petrolul Ploiești – AFC Hermannstadt 1-1

Stadion "Ilie Oană" – Ploiești Gheorghe Grozav a deschis scorul pentru gazde printr-un penalty în minutul 51, însă Sergiu Buș a adus egalarea pentru oaspeți în minutul 82. Meciul s-a remarcat printr-o prestație solidă a ambelor echipe, fără cartonașe roșii. Arbitrul partidei a fost Marian Barbu, asistat de George Florin Neacșu și Imre-Laszlo Bucsi.

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova 1-2

Stadion Municipal – Miercurea Ciuc Silviu Lung jr a deschis scorul pentru gazde în minutul 3, însă Steven Nsimba a răspuns rapid pentru Universitatea Craiova, marcând în minutele 11 și 69. Craiova rămâne liderul Superligii după această victorie. Vlad Baban a arbitrat partida, cu asistenta video coordonată de Rareș George Vidican și Claudiu Marcu.

FC CFR 1907 Cluj – AFC Botoșani 3-3

Stadion "Dr. Constantin Rădulescu" – Cluj-Napoca Un meci spectaculos, cu goluri de ambele părți: Lindon Emerllahu (19), Andrei Cordea (42) și Meriton Korenica (79) pentru Cluj, respectiv Mikola Kovtaliuk (36), Riad Suta (54) și Sebastian Mailat (82) pentru Botoșani. Remiza lasă echipele cu puncte importante în lupta pentru primele locuri. Arbitru principal: Marcel Bîrsan; arbitri video: Radu Petrescu și Cosmin Bojan.

FC Rapid București – FC FCSB 2-2

Arena Națională – București FCSB a condus prin golurile lui Mihai Lixandru (7) și Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit spectaculos cu dubla lui Elvir Koljic (83, 90+2), salvând un punct pe final. Partida a fost intensă, cu atacuri rapide și momente tensionate. Istvan Kovacs a arbitrat jocul, cu asistență video oferită de Cătălin Popa și Iulian Dima.

FC Argeș – ASC Oțelul Galați (19:00, Stadion Municipal – Mioveni)

FC Farul Constanța – FC Universitatea Cluj (21:30, Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu)

loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Craiova 6 5 1 0 14-8 16 2 Rapid Bucureşti 6 3 3 0 10-5 12 3 UTA Arad 6 3 3 0 10-7 12 4 Unirea Slobozia 6 3 1 2 10-8 10 5 Farul Constanţa 5 3 1 1 9-7 10 6 FC Botoşani 6 2 3 1 12-7 9 7 FC Dinamo Bucureşti 6 2 3 1 9-8 9 8 Universitatea Cluj 5 1 3 1 9-7 6 9 Petrolul Ploieşti 6 1 3 2 6-5 6 10 Oţelul Galaţi 5 1 3 1 5-5 6 11 FC Argeş 5 2 0 3 7-9 6 12 CFR Cluj 5 1 2 2 8-10 5 13 FCSB 6 1 2 3 8-10 5 14 FC Hermannstadt 6 0 4 2 6-8 4 15 Metaloglobus 6 0 1 5 5-14 1 16 FK Csikszereda 5 0 1 4 5-15 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Sursa: Agerpres