Sport Universitatea Craiova, calificare dramatică în play-off-ul Conference League după 4-3 la Trnava







Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, chiar dacă a pierdut în retur cu 4-3 după prelungiri în fața slovacilor de la Spartak Trnava. După victoria din meciul tur, 3-0, oltenii au avut parte de un meci tensionat și plin de emoții în Slovacia.

La Trnava, meciul a început cu ocazii la ambele porți. În minutul 19, portarul Isenko a scos spectaculos un șut de cap al lui Duris, iar câteva minute mai târziu, Baiaram a deschis scorul pentru Craiova cu un șut de la distanță, în minutul 32. Slovacii au egalat rapid, prin Kratochvil, în minutul 36, și s-a intrat la pauză cu scorul 1-1, în timp ce Alexandru Cicâldău ratase o șansă uriașă în minutul 43.

Repriza a doua a fost dominată de gazde. Spartak Trnava a preluat conducerea în minutul 63, când Moistsrapishvili a executat o lovitură liberă, mingea a lovit bara, iar Nwadike a trimis simplu cu capul în plasă. Cinci minute mai târziu, Azango a marcat pentru 3-1, iar în minutul 80, Kudlicka a dus scorul la 4-1. Slovacii egala astfel scorul general, 4-4, iar calificarea s-a decis în prelungiri.

În prelungiri, Universitatea Craiova a depășit momentele dificile. În minutul 100, Tudor Băluță a înscris cu o foarfecă din pasa lui Mekvabishvili, aducând echipa în avantaj. Slovacii nu au mai avut forța să revină, iar în minutul 117, Nsimba a marcat pe contraatac, stabilind scorul final 4-3. Craiova se califică astfel în play-off-ul Conference League cu scor general 6-4 și va juca împotriva turcilor de la Istanbul Başakşehir.

Spartak Trnava: Frelih – Kostrna (Erik Daniel 114), Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil (Moistsrapishvili 61), Prochazka (E. Sabo 106), Mikovic – Azango (H. Gong 106), Duris (Kudlicka 61), Skrbo (Badolo 61). Antrenor: Michal Scasny

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Mekvabishvili 72), T. Băluță (Al. Crețu 119), Cicâldău (Mogoș 72), Fl. Ștefan (N. Stevanovic 84) – Al Hamlawi (Nsimba 72), Baiaram (Houri 106). Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonașe galbene: Mikovic 93, Kudlicka 99 / Screciu 14, Samuel Teles 30, Romanchuk 66

Arbitri: Stuart Attwell – Lee Betts, Neil Davies – Lewis Smith (toți din Anglia) VAR: Darren England – Sian Massey-Ellis (Anglia)