Sport Conference League. Universitatea Craiova - Spartak Trnava, ora 21.30. Oltenii sunt pe val







Universitatea Craiova joacă, azi, de la ora 21.30, pe „Ion Oblemenco”, în prima manșă a turului al 3-lea preliminar din Conference League. Oltenii o înfruntă pe Spratak Trnava din Slovacia (în direct la Digi Sport și Prima Sport). Returul e programat peste o săptămână. Dacă vor trece de slovaci, elevii lui Mirel Rădoi vor evolua în play-off împotriva câștigătoarei confruntării dintre Viking (Norvegia) și Istanbul BB (Turcia).

Universitatea vine după un succes obținut în ultima etapă a campionatului intern, scor 3-2 pe terenul celor de la CFR Cluj. „Nu știu cine sunt ăia, n-am auzit de ei, nu știu dacă s-a tras la sorți, nici nu știu cu cine joacă, ca să învingă și să ajungă să joace cu noi. Nu ați înțeles, nu mă interesează, dacă aud pe cineva în club vorbind despre alt adversar în afară de Trnava, zboară, e interzis ca în club să se vorbească despre altceva decât despre Trnava.

Acum vorbim doar despre Trnava și după despre Hermannstadt, nimic altceva”, a spus patronul echipei, Mihai Rotaru. El fusese întrebat ce crede despre posibilul adversar al „alb-albaștrilor” din play-off-ul Conference League.

Universitatea (3-5-2): Isenko – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi. Rezerve: Lung, A. Crețu, Mekvabishvili, Nchama, Houri, Badelj, Markovic, Rădulescu, Stefanovic, D. Barbu, D. Matei Absent: Laurențiu Popescu (accidentat) Antrenor: Mirel Rădoi

Spartak (3-4-3): Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Moistsrapishvili, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Kratochvil, Gong, Kudlicka, Karhan, Daniel, Tomic, Sabo, Badolo Absenți: - Antrenor: Michal Scasny

Stadion: Ion Oblemenco Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia) Asistenți: Aron Härsing, Jaan Roos (ambii Estonia) Arbitru de rezervă: Tanel Üprus (Estonia) Arbitru VAR: István Vad (Ungaria) Asistent VAR: Marko Liiva (Estonia)