Sport FC Rapid și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2, într-un meci plin de răsturnări de scor







FC Rapid București și FCSB au oferit duminică seara un spectacol pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal, terminând la egalitate, 2-2 (0-1). Roș-albaștrii au deschis scorul rapid, însă giuleștenii au revenit spectaculos în final, grație dublei lui Elvir Koljic.

Campioana a început perfect partida, înscriind în minutul 7. Mihai Lixandru a reluat cu capul sub transversală mingea deviată de Siyabonga Ngezana, la un corner, punând Rapidul într-o situație dificilă de la început. Prima ocazie a gazdelor a venit abia în minutul 24, printr-un șut de la 27 de metri al lui Alexandru Dobre, care a trecut însă pe lângă vinclu. Prima repriză s-a încheiat fără ca Rapid să trimită mingea pe poartă.

FCSB a început partea a doua în forță și a avut mai multe ocazii. Daniel Bîrligea a șutat din marginea careului în minutul 48, însă portarul Franz Stolz a respins. Lixandru a ratat două șanse, în minutele 53 și 54. Rapidul a trecut aproape de egalare în minutul 56, când Dobre a șutat din colțul careului mare, dar mingea a fost respinsă de portarul Ștefan Târnovanu.

Roș-albaștrii și-au majorat avantajul în minutul 61. Șutul lui Bîrligea a fost deviat nefericit de Denis Ciobotariu, iar mingea l-a păcălit pe Stolz, ducând scorul la 2-0. Rapidul a replicat prin bosniacul Elvir Koljic, al cărui șut cu capul din minutul 66 a trecut puțin pe lângă poartă. Malcom Edjouma și Ngezana au ratat alte șanse pentru FCSB, acesta din urmă lovind bara transversală în minutul 80.

Finalul partidei a aparținut gazdelor. Koljic a redus din diferență în minutul 83, cu un șut de călcâi de la opt metri, după o aruncare de la margine. Bosniacul a semnat egalarea în minutul 90+2, după ce Ngezana a pierdut mingea în fața lui Andrei Borza, acesta a centrat în fața porții, iar Târnovanu a respins în fața lui Koljic, care a înscris. Rapid a mai avut o șansă imensă de a câștiga meciul, dar Lars Kramer a trimis cu capul peste poartă din doar trei metri, la un corner, în minutul 90+4.

Lovitura de start a meciului a fost dată de fostul mare fotbalist rapidist Daniel Pancu, care a sărbătorit astfel ziua în care a împlinit 48 de ani. FCSB venea la acest meci după trei înfrângeri consecutive în Superligă.

Rezultat final: FC Rapid București – FCSB 2-2 (0-1)

Marcatori: Elvir Koljic (83, 90+2) / Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61)

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei)

Asistenți: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare)

Al patrulea oficial: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

VAR: Cătălin Popa (Pitești), asistent VAR: Iulian Dima (București)

Observatori: Sorin Boca (Iași) – CCA, Eduard Alexandru (Ploiești) – LPF