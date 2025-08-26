Social În plină criză, MAI crește privilegiile. Mai multe aniversări și bonusuri







Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a actualizat lista zilelor aniversare prin publicarea Ordinului 126/2025 în Monitorul Oficial, adăugând noi evenimente pentru luna august. În prezent, ministerul are peste 50 de astfel de zile, perioade în care structurile pot organiza activități festive și pot acorda recompense angajaților, conform legislației în vigoare.

Lista oficială a zilelor aniversare este prevăzută în Ordinul MAI 176/2012, iar ordinul recent a introdus Ziua Direcției Medicale a MAI, sărbătorită anual pe 25 august. În total, acesta stabilește 48 de zile aniversare pentru diferitele structuri ministeriale, la care se adaugă cinci zile deja existente.

Pentru luna august, structurile MAI marchează două evenimente: Ziua Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” din București, pe 18 august, și Ziua Direcției Medicale a ministerului, pe 25 august.

Conform Ordinului MAI 176/2012, aceste zile aniversare permit organizarea, în limita bugetului propriu, de activități precum festivități, sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde, lansări de carte, expoziții sau vernisaje, toate menite să promoveze imaginea și rolul instituției atât pe plan național, cât și internațional.

„În fiecare an, la datele aniversare, structurile Ministerului Afacerilor Interne pot acorda recompense personalului propriu”, conform prevederilor actuale.

Angajații Ministerului Afacerilor Interne pot primi diferite tipuri de recompense, conform Ordinului MAI 135/2019. Acestea pot fi morale, precum mulțumiri, felicitări, diplome de merit, citări prin ordin de zi la unitate sau distincții onorifice care nu fac parte din sistemul național de decorații.

De asemenea, pot fi acordate recompense materiale, cum ar fi arme de apărare și pază sau chiar ridicarea unei sancțiuni disciplinare. Recompensele financiare se acordă în conformitate cu legea, pentru personalul plătit din fonduri publice

În 2024, Ministerul Afacerilor Interne a completat lista zilelor aniversare ale instituției și structurilor sale, prin Ordinul nr. 7/2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 22 ianuarie. Modificarea a venit ca o completare a Ordinului nr. 176/2012, care stabilește atribuirea de denumiri onorifice și zile aniversare pentru structurile MAI.

Pe lista respectivă a intrat Ziua Resurselor Umane din MAI, sărbătorită pe 18 aprilie, Ziua Direcției Control Intern din Poliția Română, pe 3 iulie, și Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, pe 29 ianuarie.