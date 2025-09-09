International Rusia, complet dependentă de China pentru dronele Shahed







Rusia continuă să își crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, dar depinde de sprijinul Chinei comuniste, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului. „Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe China pentru furnizarea de componente pentru drone”, au spus analiștii în raport.

Experții au afirmat că Rusia a crescut semnificativ producția internă de drone Shahed, inclusiv modelele Geran, Harpy și Gerbera.

Rusia produce în principal drone de tip Shahed în zona economică specială Alabuga din Tatarstan și a deschis recent o linie de producție pentru acest tip de drone la Uzina Electromecanică Izhevsk, unde țara fabrică deja drone Harpy, echivalente Shahed cu componente chinezești.

Raportul arată că Rusia a investit recent în dezvoltarea fabricii de drone din Alabuga, consolidând infrastructura și angajând femei, copii și lucrători străini în fabrică.

„Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe China pentru furnizarea de componente pentru drone şi, fără aceste componente, nu va putea menţine ritmul şi volumul de producţie al dronelor de tip Shahed”, au spus analiştii ISW.

Institutul a atras atenția asupra unei investigații recente a organizației ucrainene Frontelligence Insight, care arată că fabrica din Alabuga depinde de China pentru cel puțin 41 de componente necesare producției dronelor de atac cu rază lungă, inclusiv motoare și componente electronice și mecanice.

Rusia a deschis un centru logistic special în Alabuga pentru a primi și procesa trenuri de marfă din China, pentru a facilita livrarea pieselor chinezești necesare producției de drone în zona economică specială.

Potrivit Ukrinform, Rusia recrutează masiv tinere din Africa de Sud pentru o fabrică de drone de atac, ceea ce a determinat guvernul sud-african să avertizeze public cetățenii asupra acestui pericol.

Luna trecută, Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina afirma că Moscova vrea să producă cel puțin 79.000 de drone kamikaze Shahed în 2025.

„Din păcate, Federația Rusă poate accelera producția de vehicule aeriene fără pilot. Obiectivele lor sunt clare: 79.000 de drone de tip «Shahed», dintre care 40.000 de unități «Geran-2», 5.700 «Garpiya-1» și aproximativ 34.000 de «Gerbera» și alte ținte false”, spunea acesta.