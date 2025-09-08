International Trump, ultimul avertisment pentru Hamas. „Israelienii au acceptat termenii mei”







Președintele american Donald Trump a dat un ultim avertisment grupării teroriste Hamas arătând, într-o postare pe Truth Social, că palestinienii trebuie să accepte termenii propuși de SUA, cu care Israelul a fost deja de acord, pentru încheierea conflictului și eliberarea ostaticilor.

„Toată lumea vrea ostaticii ACASĂ. Toată lumea vrea ca acest război să se termine! Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas despre consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai exista unul! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, se arată în postarea lui Trump.

O nouă propunere de încheiere a conflictului din Gaza, susținută de SUA, a fost transmisă către organizația teroristă Hamas în ultimele zile, în efortul de a asigura eliberarea ostaticilor ținuți de palestinieni în Fâșia Gaza, au declarat surse citate de Jerusalem Post duminică.

Inițiativa, transmisă prin intermediul negociatorului israelian Gershon Baskin și al Dr. Bishara Bahbah, prezintă un cadru cuprinzător menit să pună capăt conflictului în curs.

Conform planului, Hamas ar elibera toți cei 48 de ostatici, adică cei despre care se crede că sunt în viață, dar și cadavrele celor morți, în prima zi a acordului. În schimb, președintele american Donald Trump ar oferi o asigurare personală că ostilitățile nu vor fi reluate până când negocierile dintre Israel și Hamas nu vor duce la o rezoluție.

Propunerea prevede, de asemenea, eliberarea a circa 2-3.000 de prizonieri palestinieni din motive de securitate, inclusiv cei condamnați pentru crimă. De asemenea, prevede anularea operațiunii militare planificate de Israel în orașul Gaza, precum și începerea imediată a discuțiilor pentru a pune capăt războiului.

În ciuda propunerii, trupele israeliene ar rămâne în anumite părți ale Fâșiei Gaza, menținând o prezență limitată în zonele desemnate.

Surse familiarizate cu negocierile au declarat că este puțin probabil ca Hamas să accepte termenii.

„Hamas ar preda, practic, ostaticii în prima zi în schimbul unei garanții prezidențiale”, a declarat o sursă pentru The Jerusalem Post. „Oricât de important ar fi acest lucru, ce se întâmplă dacă negocierile eșuează? Hamas și-ar fi pierdut toată influența.”

Un oficial de rang înalt apropiat prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul acordă „o analiză foarte serioasă” propunerii, deși a recunoscut probabilitatea ca Hamas să continue refuzul.

Forumul Familiilor de Ostatici a răspuns la vestea propunerii, spunând: „Dacă propunerea atribuită președintelui Trump a fost într-adevăr pusă pe masă, aceasta reprezintă un adevărat progres. „Președintele Trump a prezentat un acord pentru eliberarea imediată a tuturor celor 48 de ostatici, alături de o oprire completă a războiului pe durata negocierilor”, a mai spus reprezentantul Forumului.

„Garanția personală a președintelui Statelor Unite este un pas istoric fără precedent. Un astfel de acord ar promova o soluționare regională mai amplă, ar asigura eliberarea tuturor ostaticilor, ar permite soldaților și rezerviștilor să se întoarcă acasă pentru a-și reconstrui familiile și mijloacele de trai și ar pune bazele securității Israelului - punând capăt unui război care durează de aproape doi ani”, a adăugat sursa citată.

„Facem apel la guvernul Israelului să își declare sprijinul neechivoc pentru acord și să îi ofere președintelui Trump sprijin deplin până când fiecare ostatic se va întoarce acasă - cei vii pentru reabilitare și cei căzuți pentru o înmormântare demnă în patria lor”, se încheie declarația Forumului Familiilor de Ostatici.