Fostul șef FBI, acuzat că a vândut secrete Rusiei și Chinei. Coldea, menționat în declarațiile oficiale







Un raport publicat în septembrie 2025 de Inspectorul General al Departamentului de Justiție al SUA scoate la iveală unul dintre cele mai grave scandaluri din istoria recentă a FBI.

Charles McGonigal, fostul agent special responsabil al biroului din New York, este acuzat că a colaborat simultan cu Rusia, China și Albania, în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj menite să combată exact aceste amenințări.

Investigația, relatată de publicația americană The Narativ, condusă de jurnalistul Zev Shalev, arată cum McGonigal, considerat „vânătorul de spioni numărul unu al Americii”, ar fi devenit agent dublu, iar în unele cazuri chiar agent triplu, furnizând informații clasificate adversarilor Statelor Unite.

Raportul indică faptul că, în perioada 2016 – 2018, McGonigal a folosit funcția pe care o deținea pentru a compromite operațiuni extrem de sensibile, în schimbul unor sume importante de bani.

2017 – Acceptă 225.000 de dolari de la un contact albanez, în timp ce divulgă detalii despre investigația FBI privind compania CEFC China Energy , permițând acesteia să evite monitorizarea autorităților americane.

2017 – 2018 – Construiește legături cu reprezentanți ai oligarhului rus Oleg Deripaska , aflat pe lista sancțiunilor internaționale, pregătind terenul pentru o colaborare după pensionare.

2018 – 2020 – După ce părăsește FBI, McGonigal lucrează direct pentru Deripaska, primind plăți consistente din surse apropiate Moscovei.

Potrivit raportului, McGonigal nu a fost o victimă a circumstanțelor, ci a acționat deliberat, separându-și activitățile pe trei direcții paralele – albaneză, rusă și chineză – în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj de maximă importanță pentru SUA.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale cazului îl reprezintă colaborarea cu Oleg Deripaska, oligarh rus apropiat de Vladimir Putin. Raportul arată că McGonigal a oferit informații confidențiale despre investigațiile FBI chiar în timp ce superviza dosarele care vizau rețeaua lui Deripaska.

După retragerea din funcție, fostul oficial FBI a primit plăți prin intermediul unor companii intermediare, mascând natura reală a colaborării.

O altă dimensiune a scandalului implică CEFC China Energy, companie condusă de Ye Jianming și asociată cu interesele strategice ale Partidului Comunist Chinez. McGonigal ar fi furnizat date clasificate prin intermediul unui contact albanez, în timp ce compania ar fi plătit 50.000 de dolari lunar pentru acoperirea operațiunii.

Potrivit raportului, aceste informații ar fi ajuns direct la serviciile chineze de informații, permițând unor persoane vizate să evite urmărirea penală în SUA.

Raportul identifică o implicare semnificativă a unor oficiali albanezi, printre care Dorian Ducka, fost vice-ministru și consilier apropiat al premierului Edi Rama, și Agron Neza, intermediarul care ar fi gestionat plățile către McGonigal.

Scandalul capătă o dimensiune regională după declarațiile fostului președinte albanez Sali Berisha, care a afirmat, într-un interviu acordat Antena 3 CNN în iunie 2024, că există o posibilă colaborare între McGonigal, Dorian Ducka și generalul român Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI:

„Edi Rama, pentru puterea și interesele sale, a reușit să-l corupă pe șeful de contrainformații al FBI din New York, McGonigal. Între ei se află Dorian Ducka, consilierul său. Ducka și Coldea fac un binom pentru activitățile întunecate ale lui Rama. Ducka a lucrat direct cu McGonigal, condamnat acum în dosarul Albania, iar combinația cu Coldea urmează să fie investigată.”

Aceste declarații ridică suspiciuni privind o posibilă implicare indirectă a unor structuri din România în scandal, însă până acum nu există o anchetă oficială pe această temă.

Inspectorii Departamentului de Justiție arată că McGonigal a transmis în mod sistematic informații clasificate către actori străini, a manipulat investigațiile interne și a protejat persoane aflate pe listele de sancțiuni.

Cazul este considerat o trădare majoră în istoria recentă a FBI, având în vedere poziția cheie pe care McGonigal o ocupa și nivelul de acces pe care îl avea la informații sensibile.