Justitie Raportul OIG: Șeful Contrainformațiilor FBI din New York, recrutat de China și Rusia. Cum a trădat cel mai important vânător de spioni al SUA







Un raport al Inspectorului General al Departamentului de Justiție (OIG - Office of General Inspector) publicat în 4 septembrie 2025 arată cum Charles McGonigal, fostul șef al diviziei de contrainformații a FBI New York (2016–2018), a transmis confidențial către un intermediar cu legături la compania chineză CEFC detalii despre o anchetă confidențială și despre arestări iminente. McGonigal ispășește o pedeapsă totală de 78 de luni de închisoare, formată din două sentințe cu termene diferite: 50 de luni pentru conspirație cu oligarhul rus Oleg Deripaska (n.r. sentință din decembrie 2023, SDNY) și 28 de luni pentru ascunderea plăților de 225.000 dolari SUA de la un cetățean albanez (n.r. sentință februarie 2024, D.C.)

În timp ce ocupa funcția de agent special al FBI responsabil cu contrainformațiile pentru biroul din New York în perioada 2016-2018, McGonigal nu era doar corupt, ci lucra pentru adversarii pe care ar fi trebuit să-i prindă. Modul în care a plănuit să servească interese străine în timp ce era plătit de guvernul SUA reprezintă trădarea supremă a misiunii sale de contrainformații, consideră sursa citată.

A început în 2017 când a acceptat 225.000 de dolari de la un contact albanez, în timp ce divulga în mod activ detalii sensibile din anchetă împotriva chinezilor. În iunie 2017, el a divulgat contactului său albanez că FBI-ul viza o companie chineză, CEFC, informație care a ajuns imediat la serviciile de informații chineze.

Ulterior, între anii 2017 și 2018a avut relații cu reprezentanții oligarhului rus Oleg Deripaska. Informațiile pe care le furniza urmau a fi plătite după pensionare. S-a retras în 2018 și până în 2020 a lucrat direct pentru Deripaska, obținând venituri suplimentare din surse rusești.

McGonigal nu a fost o victimă a circumstanțelor. A fost agent triplu de bunăvoie, compartimentându-și trădările între operațiunile albaneze, chineze și ruse, în timp ce își menținea poziția de supraveghere a celei mai sensibile activități de contrainformații din America.

Charles McGonigal și-a transformat poziția de oficial de contrainformații de vârf al Americii într-un bancomat personal, obstrucționând sistematic investigațiile, în timp ce construia relații de afaceri cu cei pe care ar fi trebuit să-i urmărească.

Cu Rusia, prin Oleg Deripaska, așa cum am spus mai sus. Era un oligarh rus sub sancțiuni americane, cu legături directe cu regimul lui Putin. Rusul l-a cultivat pe McGonigal ca pe un activ pe termen lung, plătindu-l după pensionare pentru servicii care au început în timp ce McGonigal încă deținea funcția sa în cadrul FBI.

Legătura cu chinezii. Compania CEFC China Energy a lui Ye Jianming a plătit contactului albanez al lui McGonigal 50.000 de dolari pe lună, în timp ce McGonigal a divulgat detalii sensibile dintr-o anchetă care o viza. Ceea ce a permis persoanelor cheie să scape de urmările legii.

Contactul albanez, denumit în Raportul Departamentului de Justiție al SUA, Persoana A (probabil Agron Neza) și Persoana B (probabil Dorian Ducka) au servit drept intermediari ai lui McGonigal în operațiunile de informații străine. Legăturile familiei Ducka cu conducerea politică albaneză oferind o acoperire diplomatică suplimentară pentru aceste scheme.