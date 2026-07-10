Președintele american Donald Trump susține că a stabilit deja ce măsuri ar trebui luate în cazul în care ar fi victima unui atentat pus la cale de Iran. Liderul de la Casa Albă a afirmat că amenințările venite din partea Iranului nu sunt recente și că autoritățile de la Teheran îl vizează de mai mulți ani.

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm. Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni — dacă se întâmplă ceva, să-i bombardeze pur și simplu la o intensitate pe care nu au mai văzut-o niciodată”, a spus Trump pentru New York Post.

Tensiunile dintre Donald Trump și regimul de la Teheran s-au amplificat după anul 2020, când liderul american a autorizat atacul în urma căruia a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani.

De atunci, autoritățile iraniene au transmis în mai multe rânduri mesaje legate de o posibilă răzbunare, iar Trump a fost considerat una dintre principalele ținte.

Potrivit relatărilor CNN și The Wall Street Journal, Israelul ar fi informat Washingtonul despre existența unui presupus plan iranian privind asasinarea lui Donald Trump.

O parte dintre oficialii americani au privit însă informația cu prudență, existând opinii potrivit cărora avertismentul ar putea avea legătură și cu încercarea Israelului de a influența deciziile administrației americane.

Trump a respins ideea existenței unui nou complot și a susținut că amenințările din partea Iranului există de mult timp.

„Nu, nu. Israelul nu a venit cu nimic. Nu, nu”, a spus el. „Sunt pe locul 1 pe lista de asasinate a Iranului de mult timp”, a explicat Trump.

Donald Trump a fost anterior ținta unor tentative de asasinat dejucate de autorități.

În iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în Pennsylvania, un atacator a deschis focul, iar un glonț l-a atins la ureche. Incidentul nu i-a pus viața în pericol, iar Trump și-a continuat ulterior campania electorală.