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Instrucțiunile lăsate de Trump în cazul în care va fi asasinat: Ce ordin a dat liderul de la Casa Albă

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Instrucțiunile lăsate de Trump în cazul în care va fi asasinat: Ce ordin a dat liderul de la Casa AlbăDonald Trump sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump susține că a stabilit deja ce măsuri ar trebui luate în cazul în care ar fi victima unui atentat pus la cale de Iran. Liderul de la Casa Albă a afirmat că amenințările venite din partea Iranului nu sunt recente și că autoritățile de la Teheran îl vizează de mai mulți ani.

Instrucțiunile pe care Trump spune că le-a lăsat pentru cel mai sumbru scenariu

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm. Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni — dacă se întâmplă ceva, să-i bombardeze pur și simplu la o intensitate pe care nu au mai văzut-o niciodată”, a spus Trump pentru New York Post.

Tensiunile dintre Donald Trump și regimul de la Teheran s-au amplificat după anul 2020, când liderul american a autorizat atacul în urma căruia a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani.

De atunci, autoritățile iraniene au transmis în mai multe rânduri mesaje legate de o posibilă răzbunare, iar Trump a fost considerat una dintre principalele ținte.

Iran vs SUA.

Iran vs SUA. Sursa foto: Dreamstime.com

Israelul ar fi transmis un avertisment către Statele Unite

Potrivit relatărilor CNN și The Wall Street Journal, Israelul ar fi informat Washingtonul despre existența unui presupus plan iranian privind asasinarea lui Donald Trump.

O parte dintre oficialii americani au privit însă informația cu prudență, existând opinii potrivit cărora avertismentul ar putea avea legătură și cu încercarea Israelului de a influența deciziile administrației americane.

Trump a respins ideea existenței unui nou complot și a susținut că amenințările din partea Iranului există de mult timp.

„Nu, nu. Israelul nu a venit cu nimic. Nu, nu”, a spus el. „Sunt pe locul 1 pe lista de asasinate a Iranului de mult timp”, a explicat Trump.

Trump, vizat anterior de tentative de asasinat

Donald Trump a fost anterior ținta unor tentative de asasinat dejucate de autorități.

În iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în Pennsylvania, un atacator a deschis focul, iar un glonț l-a atins la ureche. Incidentul nu i-a pus viața în pericol, iar Trump și-a continuat ulterior campania electorală.

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