Una dintre cele mai absurde teorii ale momentului a devenit virală în China: sute de ani de istorie ar fi fost inventați, împărații ar fi personaje fictive, iar poeți celebri precum Li Bai și Du Fu n-ar fi existat niciodată, potrivit China Science Daily. Teoria a crescut atât de mult încât istoricii și presa oficială au intervenit public.

Ce-ar fi dacă o țară întreagă ar descoperi, brusc, că o parte uriașă din propria istorie nu a existat niciodată?

Este ideea care a aprins internetul din China în ultimele luni. O teorie conspiraționistă devenită virală susține că Dinastia Tang, una dintre cele mai importante și glorioase perioade din istoria Chinei, ar fi fost inventată.

Nu doar Tang.

Potrivit teoriei, întreaga cronologie a Chinei ar fi fost falsificată, iar sute de ani de istorie ar fi fost adăugați ulterior de istorici.

Sună ca scenariul unui film. Numai că milioane de oameni au discutat subiectul online, iar fenomenul a devenit suficient de mare încât autoritățile academice chineze au intrat în alertă.

Totul a pornit de la un creator de conținut de pe platforma video Bilibili, cunoscut sub numele de „qiao乔于yu”.

La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, acesta a publicat mai multe videoclipuri cu teorii spectaculoase. Unele dintre ele aveau titluri precum „Dinastia Song a durat 800 de ani” sau, și mai șocant, „Dinastia Tang nu a existat”.

Ideea centrală era simplă și explozivă: istoria oficială a Chinei ar fi fost modificată intenționat.

Conform conspirației, după căderea Dinastiei Han, China nu ar fi trecut prin perioadele cunoscute astăzi drept Sui și Tang. Creatorul susținea că aceste dinastii, dar și perioada celor Cinci Dinastii și Zece Regate sau chiar Dinastia Yuan, ar fi fost inventate ulterior.

Cu alte cuvinte, aproape secole întregi de istorie ar fi fost „adăugate” artificial în cronologia Chinei.

Teoria mergea însă mult mai departe.

Conspiraționiștii susțineau că unii dintre cei mai mari poeți ai Chinei ar fi fost, de fapt, personaje inventate.

Potrivit acestei teorii, operele lor nu ar fi fost scrise în timpul Dinastiei Tang, ci ar fi fost create mult mai târziu și atribuite unor personaje fictive.

Și nu se oprea aici.

Ruinele Palatului Daming, ceramica Tang și documentele istorice descoperite la Dunhuang ar fi fost, potrivit aceleiași conspirații, falsuri realizate ulterior pentru a construi artificial imaginea unei dinastii care nu ar fi existat niciodată.

Aici devine povestea și mai interesantă.

Teoria nu a fost prezentată ca o simplă fantezie. Creatorul a încercat să îi ofere o aparență de cercetare serioasă.

A folosit termeni de astronomie, cronologie și analiză istorică. A invocat inclusiv o teorie occidentală cunoscută sub numele de „Ipoteza timpului fantomă”, o idee respinsă de istorici și astronomi.

Apoi a creat o logică aproape imposibil de combătut.

Orice document care demonstra existența Dinastiei Tang putea fi declarat fals.

Orice obiect arheologic putea fi considerat o fabricație.

Practic, teoria funcționa după o regulă simplă: dacă o dovadă contrazice conspirația, atunci dovada este, la rândul ei, parte din conspirație.

Fenomenul a crescut atât de mult încât istorici, experți în arheologie și instituții academice au început să răspundă public.

Pe 20 august, publicația China Social Sciences Daily, aflată sub autoritatea Academiei Chineze de Științe Sociale, a pus subiectul chiar pe prima pagină și a explicat modul în care teoria s-a răspândit online.

Istoricii spun că existența Dinastiei Tang este susținută de o cantitate uriașă de dovezi.

Există documente chinezești. Există inscripții și morminte. Există milioane de obiecte istorice. Există relatări din Japonia, Persia și lumea arabă.

Și există chiar documente scrise de alte civilizații care descriu China din perioada Tang.

Un expert citat de presa chineză a rezumat situația direct: a inventa retrospectiv un imperiu care a existat aproape 300 de ani, cu milioane de artefacte și urme istorice răspândite în mai multe țări, ar fi practic imposibil.

Între timp, contul creatorului care a popularizat teoria a fost blocat pe platformă, iar videoclipurile originale au fost eliminate.

Însă problema nu a dispărut.

Ideile au fost copiate, decupate, repostate și transformate în alte videoclipuri. Istoricii chinezi avertizează că teoriile de acest tip sunt perfecte pentru algoritmii rețelelor sociale: sunt șocante, provoacă furie și îi fac pe oameni să simtă că au descoperit un „secret” ascuns de autorități.

„Tot ce ai învățat la școală este o minciună” este, evident, un mesaj mult mai atractiv pentru internet decât o lecție serioasă despre cronologia Chinei medievale.

Iar acesta este, de fapt, unul dintre motivele pentru care conspirația a explodat.

Povestea „Dinastiei Tang care nu a existat” spune ceva important despre internetul anului 2026.

Nu mai este nevoie de dovezi pentru ca o teorie să devină virală.

Este suficient să fie spectaculoasă.

Să aibă un dușman invizibil.

Să promită că utilizatorul descoperă un adevăr pe care „elitele” încearcă să îl ascundă.

Iar dacă cineva vine cu dovezi împotrivă, teoria are deja răspunsul pregătit: și acele dovezi fac parte din conspirație.

În China, autoritățile și istoricii au reușit să demonteze rapid povestea. Dar faptul că a devenit atât de populară rămâne poate partea cea mai fascinantă.

Pentru că, într-o epocă în care un videoclip de câteva minute poate ajunge la milioane de oameni, se pare că nici măcar 300 de ani de istorie, milioane de artefacte și dovezi venite din jumătate de lume nu mai sunt suficiente pentru a opri o conspirație bună.