Tribunalul București a stabilit, în primă instanță, acordarea unor daune morale în valoare de 3.000 de euro pentru Horst Karl Danner, un om de afaceri german achitat definitiv în 2014, după un proces penal care a durat 13 ani. Reclamantul solicitase inițial despăgubiri de 230.000 de euro din partea Statului Român. La două săptămâni după ce dosarul de apel a fost înregistrat la Curtea de Apel București, cetățeanul german a decedat, acțiunea civilă fiind preluată de moștenitorul său legal.

Dosarul penal a fost deschis în toamna anului 2001 de către DNA - Serviciul Teritorial Constanța. Procurorii au dispus atunci reținerea pentru 24 de ore și ulterior arestarea preventivă a lui Horst Karl Danner pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzațiile de înșelăciune în convenții cu consecințe deosebit de grave și folosire de documente vamale falsificate. Prejudiciul reținut în sarcină a fost de 1.895.881 de euro, legat de majorarea capitalului social al unei companii din Portul Constanța.

În februarie 2002, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra acțiunilor deținute de acesta la trei societăți comerciale din județul Constanța.

Anul 2003: Tribunalul Constanța a dispus restituirea cauzei la procuror, decizie menținută de Curtea de Apel Constanța.

Anul 2008: DNA a emis un nou rechizitoriu și l-a trimis din nou în judecată pe omul de afaceri.

Anul 2011: Instanța de fond l-a condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

21 iulie 2014: Curtea de Apel Constanța a admis apelul lui Horst Karl Danner și a dispus achitarea acestuia în baza articolului 16 lit. b din Noul Cod de Procedură Penală (fapta nu este prevăzută de legea penală), hotărâre prin care a fost ridicat și sechestrul asigurător.

La data de 24 iulie 2017, Horst Karl Danner a acționat în judecată Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, solicitând plata sumei de 30.000 de euro cu titlu de daune materiale și 200.000 de euro cu titlu de daune morale, plus cheltuieli de judecată. În motivare, acesta a invocat durata excesivă a procesului penal (13 ani), cheltuielile suportate cu avocații, traducerile și expertizele în cadrul procedurilor de comisie rogatorie din Germania, precum și deteriorarea stării sale de sănătate pe fondul stresului generat de anchetă.

La data de 9 iulie 2024, Tribunalul București a pronunțat sentința pe fond, admițând în parte cererea. Instanța a obligat Statul Român la plata sumei de 3.000 de euro cu titlu de daune morale, strict pentru măsura reținerii și arestării preventive, și a respins restul pretențiilor ca neîntemeiate. Pârâtul a fost obligat și la plata sumei de 7.260 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În motivarea hotărârii, instanța a arătat că durata de 13 ani a procesului penal nu este imputabilă organelor statului, ci a fost determinată de necesitatea administrării probelor în mod obiectiv (expertize și audieri de martori prin comisie rogatorie în Germania), volumul ridicat de înscrisuri contabile, precum și de cele peste 10 cereri de amânare formulate de către reclamant pe parcursul cercetării judecătorești, potrivit clujust.ro.

Fostul inculpat a atacat sentința cu apel, iar dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București în data de 3 iulie 2025.

La data de 17 iulie 2025, la două săptămâni de la deschiderea fazei de apel, Horst Karl Danner a decedat în localitatea Regensburg, Germania. Ca urmare a decesului, la dosarul cauzei a fost depusă o cerere de introducere în proces a moștenitorului său legal, Roland Johann Paul Danner, pentru continuarea acțiunii civile. Instanța a fixat următorul termen de judecată în acest dosar pentru data de 21 septembrie 2026.