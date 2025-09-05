Politica Mădălina Mihalache: Bolojan, cel mai mare adversar al lui Nicușor Dan. Analiză virulentă despre culisele puterii







Din cuprinsul articolului Bolojan va pleca în huiduieli

Jurnalista Antena 3, Mădălina Mihalache, a publicat o analiză în care susține că Ilie Bolojan a fost și rămâne „cel mai mare adversar politic” al lui Nicușor Dan. Respingând ideea unui tandem între cei doi. Sistemul politic a fost dominat de tandemuri până acum. Se pare că nu mai este cazul.

Potrivit postării, cei doi „nu s-au susținut, nu au avut același țel politic și abia dacă au schimbat două cuvinte de politețe” înaintea negocierilor pentru formarea Guvernului. În schimb, Nicușor Dan ar fi capitalizat popularitatea lui Bolojan pentru a-și atinge „primul scop: accederea în turul II”. Pe fondul unei „mode” la candidații pro-europeni de a defila cu formula „Bolojan-premier”.

În aceeași cheie, Mihalache afirmă că principala teamă a lui Nicușor Dan, în pre-campanie, ar fi fost o eventuală candidatură prezidențială a lui Bolojan. Pentru a o evita, Dan ar fi negociat „la sânge” ca Crin Antonescu să rămână candidatul propriei tabere, „angajându-se în promisiuni” menite să împiedice scenariul Bolojan. „Istoria va consemna nivelul de compromis” acceptat când „miza politică personală e atât de mare”, notează jurnalista.

Potrivit analizei, Nicușor Dan nu ar avea interes ca Bolojan să demisioneze acum din funcția de premier: o plecare imediată i-ar oferi acestuia „o ieșire în glorie” – profilul de „erou” care renunță la privilegii pentru că „nu poate reforma statul”. O asemenea mișcare ar crește potențialul de revenire al lui Bolojan în 2028 și ar oferi un pol de atracție pentru electoratul dezamăgit de actualul președinte, susține Mihalache.

Din acest motiv, autoarea anticipează o strategie de erodare „până la termenul de expirare”, însoțită de presiune publică majoră (proteste multisectoriale în Piața Victoriei), astfel încât Bolojan să părăsească scena „în huiduieli”.

“Daca și-ar da demisia acum, Ilie Bolojan ar avea un potențial imens de revenire în 2028. Ar însemna ca acest electorat dezamăgit de Nicușor Dan să aibă spre cine se îndrepta. Exact ce vrea să evite Nicusor Dan.

De aceea, înainte de a pleca de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan trebuie să fie terminat politic. Să ajungă la termenul de expirare, fară vreo posibilitate de revenire pe raftul politicii. Să iasă din scena politica în huiduielile și la presiunea publicului. De preferat, cu Piața Victoriei plină de protestatari din toate categoriile profesionale: profesori, funcționari, magistrați, oameni de afaceri, primari, alți bugetari, tinerii frumoși și liberi”, scrie Mădălina Mihalache pe Facebook