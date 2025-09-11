Actualitate Trump, convorbiri cu liderii Poloniei și Franței după incidentul dronelor rusești







Președintele american Donald Trump a discutat miercuri seară la telefon cu omologii săi din Polonia și Franța, după episodul dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez. „Tocmai am vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre multiplele încălcări ale spaţiului aerian polonez de către dronele ruseşti, care au avut loc noaptea trecută. Această conversaţie face parte dintr-o serie de consultări pe care le-am purtat cu aliaţii noştri. Discuţiile de astăzi au reafirmat unitatea noastră”, a transmis pe X președintele polonez Karol Nawrocki.

În mesajul său, Emmanuel Macron a precizat că i-a împărtășit liderului american și „preocupările cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor israeliene din Qatar”, subliniind că este necesară o cooperare transatlantică. „Împreună, suntem în măsură să aducem o contribuţie decisivă la pace şi securitate”, a afirmat președintele Franței.

Anterior convorbirilor, Trump publicase pe Truth Social o reacție scurtă și ambiguă despre situație: „Ce se întâmplă cu Rusia, care încalcă spaţiul aerian polonez cu drone? Hai că începe!”. Acesta a fost primul comentariu făcut de președintele SUA după ce NATO a participat la interceptarea aparatelor considerate trimise în mod deliberat de Rusia.

În același timp, Volodimir Zelenski s-a arătat dezamăgit de răspunsul occidental. „Au fost numeroase declaraţii, dar până în prezent nu s-a întreprins nicio acţiune”, a declarat președintele Ucrainei, care a subliniat că „Rusia nu a primit un răspuns ferm (...), un răspuns care să se traducă în măsuri concrete”.

Președintele Ucrainei a insistat asupra nevoii de a construi o apărare aeriană comună: „Trebuie să lucrăm la un sistem comun de apărare aeriană şi să creăm un scut aerian eficient deasupra Europei”, a scris el pe Telegram după discuții cu premierul polonez Donald Tusk, secretarul general al NATO Mark Rutte și alți lideri europeni.

„Ucraina a propus acest lucru cu mult timp în urmă. Au fost luate decizii concrete în acest sens. Trebuie să reacţionăm împreună la toate provocările actuale şi să ne pregătim pentru potenţialele ameninţări care planează asupra tuturor europenilor în viitor”, a adăugat Zelenski.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat la rândul său în privința pericolului de extindere a conflictului. Acest episod din Polonia „subliniază din nou impactul regional şi riscul real de extindere a acestui conflict devastator”, a transmis purtătorul său de cuvânt, Stéphane Dujarric.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a subliniat că pătrunderea dronelor rusești nu poate fi accidentală. „Nu avem nicio îndoială că nu a fost un accident”, a declarat acesta, menționând că aparatele au intrat în spațiul aerian în 19 cazuri distincte. „Când una sau două drone fac acest lucru, este posibil să fie vorba de o defecţiune tehnică. Dar, aşa cum v-am spus, în acest caz, au existat 19 încălcări, şi este pur şi simplu de neimaginat că acest lucru ar putea fi accidental”, a explicat Sikorski.

Miercuri seara, presa poloneză RMF24 a informat că au fost localizate alte aparate, ridicând la 16 numărul total de drone identificate pe teritoriul țării.

Analiștii consideră că aceste zboruri reprezintă o încercare a Rusiei de a testa reacția NATO, dar și de a transmite presiune cu doar câteva ore înainte de începerea exercițiului militar Zapad 2025, desfășurat în Belarus, aproape de frontierele Alianței. Incidentul a venit și la scurt timp după ce statele europene din „Coaliția de Voință” au anunțat sprijin pentru acordarea unor garanții de securitate Ucrainei după un eventual armistițiu.

„Un test în cazul în care NATO ar înfiinţa baze în estul Poloniei pentru a susţine o viitoare prezenţă în Ucraina”, a interpretat Mick Ryan, analist la Lowy Institute, citat de Le Figaro.