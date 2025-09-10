International Ministrul Apărării din Rusia, reacție cu întârziere după scandalul dronelor intrate în Polonia







Rusia nu a avut intenția de-a ataca Polonia cu drone, a anunțat, miercuri după-amiază ministrul Apărării, Andrei Belousov. O reacție venită târziu, după ce oficialii de la Varșovia și aliații au fost puși pe jar din cauza incidentului extrem de grav.

„Nu a existat nicio intenție de a ataca ținte pe teritoriul polonez”, a spus ministrul Apărării din Rusia. Care a precizată că există calea dialogului cu partea poloneză. „Suntem pregătiți să avem consultări pe această temă cu Ministerul polonez al Apărării”, a mai precizat oficialul de la Kremlin.

El a mai oferit și detalii tehnice despre dronele care au intrat pe teritoriu polonez și erau folosite pentru războiul din Ucraina. „Raza maximă de acțiune a dronelor rusești, care se presupune că au pătruns în spațiul aerian polonez și au fost folosite în atac, nu depășește 700 de kilometri”.

Însă, Rusia a folosit în trecut drone pentru a ataca ținte din vestul Ucrainei aflate la mai mult de 700 de kilometri de graniță. De assemenea, publicații ce sunt apropiate Kremlinului au sugerat că raza de acțiune a dronelor rusești este semnificativ mai mare decât cea prezentată de Ministerul rus al Apărării.

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, evitase, azi, să ofere detalii privind incidentele cu drone care au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei în timpul nopţii. Și îi sfătuise pe jurnalişti să îşi adreseze întrebările Ministerului Apărării. „Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Aceasta este prerogativa Ministerului Apărării”, afirmase Peskov.

Oficialul rus a respins acuzațiile formulate de Uniunea Europeană și NATO, susținând că Rusia este adesea ținta unor critici care nu au niciun fel de bază.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că există indicii că rușii au acționat deliberat.