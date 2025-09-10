International

Belarus susține că ar fi doborât mai multe drone „care își pierduseră traiectoria”

Belarus susține că ar fi doborât mai multe drone „care își pierduseră traiectoria”Belarus. Sursă foto: dreamstime.com
Belarus, aliat al Rusiei și vecin cu Ucraina și Polonia, a transmis, miercuri, că a doborât mai multe drone pe timpul nopții, fără să precizeze de unde proveneau. „Unele dintre dronele pierdute au fost distruse de forţele de apărare aeriană ale ţării noastre deasupra teritoriului Republicii”, a afirmat şeful Statului Major General din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveiko, într-o declarație publicată în limba engleză și preluată de Reuters.

„În timpul schimbului de focuri din timpul nopţii dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, forţele şi unităţile de apărare aeriană ale Republicii Belarus au urmărit în mod continuu dronele care au deviat de la cursul lor din cauza utilizării unităţilor de război electronic ale părţilor implicate în conflict”, a afirmat şeful Statului Major General din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveiko.

„Unele dintre dronele pierdute au fost distruse de forţele de apărare aeriană ale ţării noastre deasupra teritoriului Republicii”, a mai adăugat acesta.

Pavel Muraveiko

Pavel Muraveiko. Sursa foto: Captură video Youtube

Polonia și Belarus au făcut schimb de informații privind apropierea dronelor

Muraveiko a spus că Polonia și Lituania au fost informate despre apropierea dronelor și că forțele poloneze și cele belaruse au făcut schimb de informații.

„Republica Belarus va continua să îşi îndeplinească obligaţiile în cadrul schimbului de informaţii privind situaţia aeriană cu Republica Polonă şi ţările baltice. Acest lucru a permis părţii poloneze să răspundă prompt la acţiunile dronelor prin mobilizarea forţelor sale de serviciu”, a mai spus acesta.

Polonia, în alertă după intrarea dronelor rusești

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Fiind stat membru NATO, Polonia a subliniat că a fost încălcat și spațiul aerian al alianței.

Aeroporturile Chopin din Varșovia, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat temporar operațiunile din motive de securitate. În același timp, autoritățile poloneze s-au reunit de urgență pentru a analiza situația de securitate națională.

