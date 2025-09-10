International Belarus susține că ar fi doborât mai multe drone „care își pierduseră traiectoria”







Belarus, aliat al Rusiei și vecin cu Ucraina și Polonia, a transmis, miercuri, că a doborât mai multe drone pe timpul nopții, fără să precizeze de unde proveneau. „Unele dintre dronele pierdute au fost distruse de forţele de apărare aeriană ale ţării noastre deasupra teritoriului Republicii”, a afirmat şeful Statului Major General din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveiko, într-o declarație publicată în limba engleză și preluată de Reuters.

Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că a doborât pe teritoriul său drone „care își pierduseră traiectoria”, fără să precizeze dacă erau rusești sau ucrainene.

„În timpul schimbului de focuri din timpul nopţii dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, forţele şi unităţile de apărare aeriană ale Republicii Belarus au urmărit în mod continuu dronele care au deviat de la cursul lor din cauza utilizării unităţilor de război electronic ale părţilor implicate în conflict”, a afirmat şeful Statului Major General din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveiko.

Muraveiko a spus că Polonia și Lituania au fost informate despre apropierea dronelor și că forțele poloneze și cele belaruse au făcut schimb de informații.

„Republica Belarus va continua să îşi îndeplinească obligaţiile în cadrul schimbului de informaţii privind situaţia aeriană cu Republica Polonă şi ţările baltice. Acest lucru a permis părţii poloneze să răspundă prompt la acţiunile dronelor prin mobilizarea forţelor sale de serviciu”, a mai spus acesta.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Fiind stat membru NATO, Polonia a subliniat că a fost încălcat și spațiul aerian al alianței.

Aeroporturile Chopin din Varșovia, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat temporar operațiunile din motive de securitate. În același timp, autoritățile poloneze s-au reunit de urgență pentru a analiza situația de securitate națională.