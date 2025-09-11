Justitie Compania asociată cu Horațiu Potra are datorii de 12 milioane la stat. Anunțul făcut de FlyLili







Compania aeriană FLYLILI este vizată de o anchetă privind un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de anchetatori la 12 milioane de lei.

Miercuri, conducerea operatorului a fost vizată de verificări și descinderi, iar procurorii DNA și autoritățile fiscale investighează mai multe tranzacții și contracte comerciale, transmite News.ro.

Într-un comunicat oficial, compania a transmis că își asumă integral plata obligațiilor restante către stat și a pus în aplicare un plan de redresare financiară pentru a evita intrarea în insolvență.

De asemenea, FLYLILI a oferit clarificări privind rolul proprietarului Jürgen Faff și despre zborurile efectuate către Congo, subliniind că toate activitățile au respectat normele legale și de siguranță.

Potrivit surselor judiciare, ancheta deschisă de organele de urmărire penală vizează suspiciuni de evaziune fiscală și nedeclararea unor venituri generate de activitatea companiei.

Surse apropiate dosarului au explicat că investigația are la bază facturi, plăți și contracte de servicii din perioada 2023–2024, inclusiv contracte derulate cu parteneri internaționali.

În prezent, anchetatorii verifică mecanismele prin care ar fi fost diminuate obligațiile fiscale ale companiei și eventualele legături comerciale cu firme intermediare.

În comunicatul transmis după apariția informațiilor despre dosar, compania afirmă că nu contestă datoriile fiscale și că a demarat plăți voluntare către stat:

„Lipsa de clienți din perioada 2023–2024 și pierderile semnificative generate de baza operațională de la Brașov au determinat întârzieri în plata obligațiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a inițiat o reorganizare, renunțând la zborurile regulate și concentrându-se pe operarea ACMI și charter, activități care asigură fluxuri de venit mai stabile.”

Reprezentanții FLYLILI susțin că au făcut deja o plată parțială de 2,2 milioane de lei în luna iulie 2025 și au depus documentația necesară pentru obținerea unei eșalonări a datoriilor.

„FLYLILI își menține angajamentele față de angajați și parteneri, asigurând plata la timp a salariilor și respectarea obligațiilor contractuale. Compania continuă aplicarea planului de redresare, având ca obiectiv rambursarea integrală a creanțelor acumulate în perioada 2023–2024.”

Un alt punct sensibil din anchetă îl vizează pe Jürgen Faff, administratorul și proprietarul FLYLILI, care nu se afla în România la momentul descinderilor. Compania precizează însă că absența sa are o explicație oficială:

„Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoștință prealabilă despre acțiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat și urmează să revină în țară pentru a participa la discuțiile necesare.”

Reprezentanții operatorului aerian mai afirmă că Faff nu are nicio legătură cu beneficiarii contractelor din Congo și că toate zborurile către această destinație au fost realizate în strictă conformitate cu legislația internațională.

În ultima perioadă, compania a fost asociată cu mai multe speculații privind zborurile efectuate către Congo. FLYLILI clarifică faptul că aceste curse au fost operate legal și în colaborare cu alți operatori aerieni europeni și români.

„Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranță în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfășurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect.”

Compania subliniază că relația contractuală privind aceste zboruri este una strict comercială, fără legături politice sau geopolitice, și neagă orice asociere cu Rusia sau cu entități aflate pe liste de sancțiuni internaționale.

Conducerea FLYLILI afirmă că lucrează împreună cu autoritățile fiscale și organele de urmărire penală pentru a clarifica situația:

„Facem precizarea că atât FLYLILI, cât și întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului și dovedirea nevinovăției, subliniind caracterul exclusiv fiscal-comercial al prezentului incident.”

Printre măsurile luate de companie se numără: