Moșteanu: Breșele legislative au permis unor români să lupte ca mercenari în Congo

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că militarii români care au luptat ca mercenari în Congo au profitat de breșe din legislație. „Au găsit niște portițe și au speculat niște lipsuri”, a spus Moșteanu în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, precizând că acestea vor fi eliminate printr-un proiect de lege.

Întrebat dacă a simțit, de când este ministru, că generali ai Armatei Române ar fi apropiați de Călin Georgescu, Moșteanu a răspuns ferm: „Deloc”. El a subliniat că oamenii cu care lucrează sunt „fideli României, loiali alianțelor și parteneriatelor pe care le avem”.

Ministrul a explicat că cei aflați la vârful ierarhiei militare au colaborat ani de zile cu structuri NATO și europene. „Sunt oameni care au ajuns în aceste funcții lucrând cu NATO ani de zile, având contacte săptămânale. Sunt oameni fideli României, nu fideli altora. Și asta pot să vă spun cu mâna pe inimă”, a precizat Moșteanu.

El a adăugat că, statistic, în rândul celor peste 80.000 de militari este posibil ca unii să aibă alte simpatii, dar că aceștia reprezintă cazuri izolate. „Dacă sunt, sunt marginali. Oamenii cu care lucrez în mod constant și care își pot pune amprenta pe acțiunile concrete sunt oameni fideli acestei țări”, a declarat ministrul Apărării.

Moșteanu a explicat că unii dintre militari au folosit proceduri legale pentru a pleca din țară. „Unii dintre militari. Au găsit niște portițe și au speculat niște lipsuri, să spun așa, din legi și din regulamente pentru a merge acolo și a lupta ca mercenari într-un spațiu în care controlul Rusiei e destul de evident”, a spus acesta.

El a precizat că există proiecte legislative pentru a elimina aceste posibilități. „Acum închidem portițele acestea. Există un proiect de lege pe care îl co-inițiem cu Ministerul Afacerilor Interne, există încă un proiect de lege depus de colegii mei din USR care e deja în Parlament pentru a nu se mai putea face acest lucru”, a explicat ministrul.

Moșteanu a afirmat că unii și-au luat chiar concedii de paternitate pentru a putea merge în Congo. „Unii au plecat, de exemplu, și-au luat concedii de paternitate, au zis ‘Mă duc să-mi cresc copilul’. Ceea ce este și ilegal, și imoral. Dacă vor să se facă mercenari, nu au ce căuta în Armata Română. Armata Română este a României”, a subliniat el.

Întrebat cât câștigă acum un militar, Moșteanu a spus că venitul depinde de grad și de funcție. „Cei care intră acum în sistem, soldații, ajung la aproape 1000 de euro net cu norma de hrană. Și pentru intrare e un venit bun. Și iată că anul trecut acest venit a făcut ca să vină mulți către armată”, a declarat ministrul.

El a adăugat că în 2024 s-a înregistrat un plus de 6.000 de persoane între intrările și ieșirile din sistem, iar tendința se menține pozitivă.

Moșteanu a anunțat și introducerea serviciului militar voluntar printr-o nouă lege. „Avem pe masa CSAT o lege nouă care va fi trimisă către Parlament în toamna aceasta privind pregătirea populației pentru apărare, prin care instituim un serviciu militar voluntar în care un tânăr între 18 și 35 de ani poate să vină în armată, patru luni de zile, primește soldă, la final primește niște bani, rămâne în rezerva armatei române”, a spus acesta.