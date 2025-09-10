Justitie Percheziții la compania care i-a transportat pe mercenarii lui Potra în Congo







Percheziții la compania Fly Lili, care s-a ocupat cu transportul în Congo al mercenarilor lui Horațiu Potra. Anchetatorii au deschis un dosar ce vizează evaziunea fiscală, conform unui comunicat. Patronul, cetățean străin, Jurgen Faff, nu a fost găsit deocamdată. Perchezițiile au avut loc și în București, și la Sibiu.

„Astăzi, 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajati ( piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”, se precizează în comunicat.

Anchetatorii au mai vorbit și despre prejudiciul creat de respectiva firmă.

„Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață.

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 10 septembrie 2025, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză”.

„În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.”