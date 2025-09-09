Social

Incendiu la Grădina Zoologică din București. Sunt mari degajări de fum

Incendiu la Grădina Zoologică din București. Sunt mari degajări de fumpompieri / sursa foto: dreamstime.com
Incendiu la Grădina Zoologică din București, pompierii au intervenit de urgență în această după-amiază, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență București - Ilfov. Focul a pornit la un fânar și sunt mari degajări de fum.

Incendiu la Grădina Zoologică din București, izbucnit marți după-amiază

Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, după cum au anunțat cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD.

Mari degajări de fum

În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, anunță cei de la ISUBIF.

Nu sunt victime, în urma incendiului de la Grădina Zoologică din Capitală.

Incendiu la Grădina Zoologică din Românicu Vâlcea anul trecut. Mai multe animale au fost evacuate de urgență

Altfel, în luna ianuarie a anului trecut, mai multe animale de la Grădina Zoologică din Râmnicu Vâlcea au fost evacuate de pompieri, în urma unui incendiu ce a izbucnit la pavilionul unde sunt adăpostite maimuțele.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, a luat foc acoperișul pavilionului, pe o suprafață de 20 metri pătraţi. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Cele 12 maimuțe din rasa Pavian au fost mutate în țarcul exterior.

La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la acoperișul unui pavilion de animale (maimuțe), iar acestea au fost evacuate în țarcurile exterioare, de către personalul care le deservea. Datorită intervenției pompierilor militari vâlceni, incendiul a fost localizat și lichidat, în limitele găsite. Nu au fost persoane și animale surprinse de incendiu, toate cele 12 maimuțe din rasa Pavian (Papio hamadryas) fiind tefere și nevătămate.

Au ars structura din lemn a acoperișului pe o suprafata de aproximativ 15 mp si termoizolația acestuia. S-a degradat învelitoarea din tablă a acoperișului pe o suprafață de cca 20 de mp.

