Un autocar cu angajați români sezonieri s-a răstunat pe o șosea din Franța
- Andreea Răzmeriță
- 8 septembrie 2025, 20:42
Un autocar cu muncitori români s-a răsturnat sâmbătă, 6 septembrie, pe șoseaua D1215 din Castelnau-de-Médoc, Franța, după ce șoferul a încercat să evite o mașină venită din sens opus, potrivit Sud Ouest
Accident cu angajați români pe o șosea din Franța
Un autocar care transporta români plecați la cules de struguri în zona Bordeaux s-a răsturnat sâmbătă, 6 septembrie 2025, pe șoseaua D1215, în localitatea Castelnau-de-Médoc, Franța. Accidentul s-a produs după ce șoferul a efectuat o manevră bruscă pentru a evita un autoturism venit din sens opus.
Conform publicației franceze Sud Ouest, în autocar se aflau 35 de pasageri români. Vehiculul s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului, în urma manevrei efectuate de conducătorul auto.
Patru pasageri au suferit răni ușoare
Patru pasageri au suferit leziuni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi necesar transportul de urgență la spital. La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și de prim-ajutor, care au securizat zona și au sprijinit pasagerii în urma incidentului.
Circulația pe șoseaua D1215 a fost întreruptă temporar, iar autoritățile au instituit o rută alternativă pentru fluidizarea traficului. Conform informațiilor publicate de sursa citată, șoferul autocarului a fost supus testelor pentru depistarea consumului de alcool și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.
Accident mortal cu români în Ungaria
Un accident mortal s-a produs sâmbătă seara pe autostrada M43 din Ungaria, după ce un șofer român a oprit pentru a sprijini un conducător auto german rămas în pană. Mașina acestuia din urmă, afectată de o defecțiune tehnică, staționa pe banda de urgență în jurul orei 18:00. Văzând situația, românul aflat la volanul unui microbuz s-a oprit pentru a-i acorda ajutor, iar cei doi bărbați au încercat să remedieze problema tehnică.
Între timp, un alt autoturism, în care se aflau doi români, a intrat din neatenție în spatele microbuzului oprit. Impactul a împins vehiculul în direcția celor doi bărbați aflați pe marginea drumului. În urma coliziunii, șoferul german a murit pe loc, iar românul care se oprise pentru a ajuta a fost grav rănit și transportat la spital.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.