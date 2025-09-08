Social Un autocar cu angajați români sezonieri s-a răstunat pe o șosea din Franța







Un autocar cu muncitori români s-a răsturnat sâmbătă, 6 septembrie, pe șoseaua D1215 din Castelnau-de-Médoc, Franța, după ce șoferul a încercat să evite o mașină venită din sens opus, potrivit Sud Ouest

Un autocar care transporta români plecați la cules de struguri în zona Bordeaux s-a răsturnat sâmbătă, 6 septembrie 2025, pe șoseaua D1215, în localitatea Castelnau-de-Médoc, Franța. Accidentul s-a produs după ce șoferul a efectuat o manevră bruscă pentru a evita un autoturism venit din sens opus.

Conform publicației franceze Sud Ouest, în autocar se aflau 35 de pasageri români. Vehiculul s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului, în urma manevrei efectuate de conducătorul auto.

Patru pasageri au suferit leziuni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi necesar transportul de urgență la spital. La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și de prim-ajutor, care au securizat zona și au sprijinit pasagerii în urma incidentului.

Circulația pe șoseaua D1215 a fost întreruptă temporar, iar autoritățile au instituit o rută alternativă pentru fluidizarea traficului. Conform informațiilor publicate de sursa citată, șoferul autocarului a fost supus testelor pentru depistarea consumului de alcool și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

Un accident mortal s-a produs sâmbătă seara pe autostrada M43 din Ungaria, după ce un șofer român a oprit pentru a sprijini un conducător auto german rămas în pană. Mașina acestuia din urmă, afectată de o defecțiune tehnică, staționa pe banda de urgență în jurul orei 18:00. Văzând situația, românul aflat la volanul unui microbuz s-a oprit pentru a-i acorda ajutor, iar cei doi bărbați au încercat să remedieze problema tehnică.

Între timp, un alt autoturism, în care se aflau doi români, a intrat din neatenție în spatele microbuzului oprit. Impactul a împins vehiculul în direcția celor doi bărbați aflați pe marginea drumului. În urma coliziunii, șoferul german a murit pe loc, iar românul care se oprise pentru a ajuta a fost grav rănit și transportat la spital.