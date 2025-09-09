International Violențe în Kathmandu. Protestatarii au dat foc clădirii Parlamentului







Nepal se confruntă cu o criză politică fără precedent după ce protestele au degenerat în violențe masive, iar prim-ministrul K P Sharma Oli și-a anunțat demisia marți, potrivit The Times.

Clădirea Parlamentului, sediul Curții Supreme și reședințele unor oficiali de rang înalt au fost incendiate, în timp ce mii de manifestanți au ieșit în stradă pentru a cere schimbarea conducerii guvernamentale.

Protestele împotriva guvernului au început ca reacție la nemulțumiri legate de corupție și lipsa oportunităților economice pentru tineri, fiind organizate în mare parte de generația Z.

Demonstranții au luat cu asalt biroul prim-ministrului imediat după apariția rapoartelor despre reședințele oficialilor incendiate, iar apoi au trecut la atacarea clădirilor instituțiilor de stat.

Declarațiile oficiale indică faptul că decizia lui Oli de a demisiona a venit după ce sute de persoane au pătruns în biroul său scandând sloganuri anti-guvernamentale.

Înainte de demisie, protestatarii au incendiat locuința personală a prim-ministrului în Balkot, Bhaktapur, ca răspuns la violențele din ziua precedentă care au dus la moartea a cel puțin 19 persoane.

Proteste în acest context semnifică nu doar revolta împotriva unui lider, ci și împotriva unui sistem perceput ca fiind corupt și inaccesibil pentru tineret.

În încercarea de a limita escaladarea, guvernul a ridicat interdicția controversată asupra rețelelor sociale, însă măsura nu a redus tensiunile, ci a amplificat furia mulțimilor.

Violentele s-au extins rapid dincolo de Kathmandu. Au fost atacate locuințele mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv ale ministrului comunicațiilor, vicepremierului și guvernatorului Băncii Centrale.

Forțele de ordine au instituit interdicții de circulație și au închis piețele, drumurile și spațiile publice în mai multe regiuni, inclusiv Lalitpur și Koshi Province. Totuși, manifestanții au continuat confruntările, iar autoritățile au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Speculațiile despre o posibilă plecare a lui Oli din țară, inclusiv în Dubai sub pretext medical, au intensificat climatul de incertitudine.

Canalele locale au relatat despre elicoptere care survolau zonele din Lalitpur, ceea ce a amplificat îngrijorările cetățenilor cu privire la stabilitatea politică.

Reacțiile internaționale au fost rapide: India și alte ambasade au emis declarații prin care au cerut calm și dialog pașnic, subliniind importanța protejării drepturilor fundamentale și evitării escaladării violențelor.

Protestele actuale marchează una dintre cele mai grave crize politice din Nepal de la abolirea monarhiei în 2008. Demisia lui Oli și distrugerea sediilor instituțiilor de stat indică o ruptură profundă între guvern și cetățeni, în special între tineri și elitele politice.

În context regional, turbulențele politice din Nepal atrag atenția vecinilor și partenerilor internaționali, care monitorizează situația cu îngrijorare.

Pe plan intern, efectele protestelor ar putea include reforme în legislația electorală, restrângerea puterii executive și creșterea cererilor pentru transparență în administrația publică.

Analistii politici avertizează că, fără măsuri rapide și coerente, Nepalul se poate confrunta cu o instabilitate prelungită, afectând economia și securitatea socială a țării.