Social Studenții se alătură protestelor din educație. Lista cu revendicări







Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) s-a alăturat protestelor organizate de federațiile sindicale ale cadrelor didactice și ale elevilor, contestând măsurile de austeritate introduse de Guvern „ prin prevederile Legii nr. 141/2025, măsuri care afectează tot sistemul de învățământ”.

În acest context, ANOSR a anunțat organizarea unor proteste masive și marșuri în centrele universitare din întreaga țară, în cazul în care autoritățile nu renunță la măsurile de austeritate. Acțiunile de protest vor continua, cu precădere în momentul în care anul universitar va începe, dacă nu vor fi retrase măsurile care afectează în mod direct învățământul superior.

ANOSR a condamnat „orice formă de manipulare politică a mișcărilor civice”. De asemenea, ANOSR a respins orice încercare de a folosi aceste acțiuni de protest pentru promovarea unor ideologii extremiste sau campanii de dezinformare.

Pe fondul acestor tensiuni, ANOSR a lansat în decembrie 2024 petiția „Scoateți trenulețul din ordonanță!”, prin care a contestat Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, ce limitează dreptul studenților de a beneficia de facilități la transportul feroviar pe toate rutele. În ciuda demersurilor repetate adresate Ministerului Educației, Ministerului Transporturilor și Parlamentului României, și a celor 50.000 de semnături strânse, autoritățile nu au răspuns solicitărilor studenților. Petiția poate fi accesată pe platformele dedicate campaniilor civice.

În iunie 2025, ANOSR a criticat Programul de guvernare propus pentru perioada 2025-2028, care preconiza o reducere semnificativă a fondului de burse, cu aproximativ 40%. Organizația a semnalat efectele devastatoare pe care aceste măsuri le-ar putea avea asupra studenților, într-un context în care abandonul universitar depășește 40%. În perioada 26-30 iunie 2025, sute de studenți din întreaga țară au ieșit în stradă, exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitorul învățământului superior și la lipsa unui sprijin adecvat pentru accesul acestora la educație.

Pe 14 august 2025, ANOSR a publicat analiza „Bursele studenților – ‘povara’ statului de 10 ani”, în care a subliniat nevoia urgentă de reformă a sistemului de burse. Conform organizației, în ultimul deceniu, fondul de burse nu a fost niciodată suficient pentru a răspunde cerințelor reale ale studenților. Această analiză detaliată poate fi consultată pe site-ul ANOSR.

La mijlocul lunii august, în ciuda protestelor organizate de peste 500 de lideri ai studenților din întreaga țară, care au ajuns chiar până la granițele României pentru a atrage atenția asupra migrației forțate a tinerelor talente, Guvernul și Ministerul Educației nu au dat semne că vor reconsidera măsurile de austeritate din educație.

În această perioadă, ANOSR atrage atenția asupra indiferenței autorităților față de cerințele sistemului educațional și față de nevoile studenților. În ciuda multiplelor proteste și demersuri, statul român rămâne preocupat de alte domenii, în timp ce educația, care ar trebui să fie o prioritate, continuă să sufere.

Alocarea fondului de burse pentru toate cele 12 luni ale anului calendaristic,

Creșterea procentului din salariul minim net care constituie costul standard pentru calcularea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a restabili nivelul acestuia la valoarea din 2024,

Reintroducerea posibilității ca studenții înmatriculați pe locuri cu taxă să beneficieze de burse din fondurile de stat,

Creșterea contribuției instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, în special pentru studenții social-vulnerabili,

Abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 care limitează accesul studenților la facilități de transport feroviar pe rutele interne.

În acest context, ANOSR își exprimă sprijinul față de solicitările sindicatelor din educație și ale elevilor, subliniind necesitatea de a acorda prioritate intereselor celor afectați direct de aceste măsuri, astfel încât să se asigure condiții favorabile pentru dezvoltarea educațională a tinerelor generații.

La mai puțin de 30 de zile de la începerea anului universitar și deja cu școlile deschise, ANOSR transmite un mesaj clar Guvernului României: educația nu poate continua în acest mod, iar anul universitar nu va începe sub semnul indiferenței față de nevoile studenților, se arată în comunicatul emis de către studenții reprezentați de ANOSR.