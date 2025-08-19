Social A treia zi de proteste la Timișoara. Studenții, revoltați de măsurile de reducere a deficitului







Studenții continuă protestele la Timișoara. Chiar dacă azi, 400 de studenți din întreaga țară s-au întâlnit la Universitatea de Vest din Timișoara cu ministrul Educației, Daniel David. Mesajul studenților e că nu vor ceda în față de măsurile de austeritate impuse de guvern în domeniul educației.

A fost a treia zi de proteste a studenților din Timișoara. De această dată, protestul a îmbrăcat o formă inedit. Dar simbolică. Plecând spre granița cu Ungaria, studenții au vrut să arate ce rezultate au măsurile de austeritate adoptate în educație. "Nu, nu plecăm, ne alungați, drepturile ni le luați!", e mesajul tinerilor. Studenții își exprimă profunda deznădejde față de posibilitatea de a depăși greutățile financiare pe care vor urma să le resimtă mult mai puternic odată cu începerea anului universitar.

După ce s-au reunit în centrul orașului, în această după-amiză, studenții s-au îmbarcat în autobuze și așa cum au anunțat au pornit spre Vama Nădlac. Acolo au trecut simbolic granița în Ungaria. Au revenit apoi în țară. Așa au vrut tinerii să transmită mesajul decidenților că dacă nu pot învăța în condiții normale în țara lor, sunt gata să își continue studiile în străinătate. Prin măsurile luat de Guvernul Bolojan, studenții spun că sunt impinși să plece din țară. „Nu vrem să plecăm, dar vrem să fim respectați. Avem nevoie de burse, de condiții în cămine, de un sistem care să ne sprijine”, a declarat unul dintre participanții la protest.

După întâlnirea cu studenții, ministrul Educației a plasat în cârca universităților și a primăriilor bursele studenților. Ba, le-a recomandat studenților să-și găsească job-uri part-time. „Înțeleg frustrarea studenților, dar este important să fim realiști. În această perioadă dificilă, studenții pot căuta joburi part-time pentru a-și completa veniturile. Primarii pot sprijini educația prin alocarea de fonduri din bugetele locale pentru burse.”

În urma dezbaterii cu decidenții de la nivel național desfășurate astăzi, 19.08.2025, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă dezamăgirea față de lipsa unor asumări ferme din partea Ministrului Educației și Cercetării cu privire la eliminarea măsurilor care afectează studenții. Precum și de absența neanunțată și nejustificată a Prim-ministrului de la orice formă de dialog cu studenții", a transmis Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Prim-ministrul a lipsit, spune ANOSR, în ciuda invitațiilor repetate îndreptate către acesta atât pe cale oficială, cât și în spațiul public.

Studenții au solicitat eliminarea limitării aduse reducerii la transportul feroviar. Și corectarea modificărilor nedrepte asupra sistemului de acordare a burselor. Aceste măsuri afectează parcursul educațional al multor tineri. Și adâncesc inechitățile din învățământul superior, contribuind la creșterea abandonului universitar."Acuzăm dezinteresul guvernanților, precum și superficialitatea cu care tratează problemele studenților. Pentru care nu oferă soluții sau mecanisme de sprijin adecvate, astfel încât să faciliteze accesul, parcursul și finalizarea studiilor pentru un număr cât mai ridicat de tineri", spun studenții.