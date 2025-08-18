Social „Nu tac studenții când vor decidenții”. Studenții din Timișoara, protest în stradă







Azi, în Timișoara, ploaia torențială nu i-a împiedicat pe studenți să participe la un marș organizat pentru a atrage atenția ministrului Educației, Daniel David, că nu pot accepta reducerea burselor. „Scopul marșului este de a evidenția nevoia de a recunoaște studenții drept parteneri egali în guvernanța sistemului de învățământ superior. Astfel încât măsurile care îi impactează să fie adoptate cu consultarea acestora. Și să nu le influențeze negativ parcursul educațional”, a transmis Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

De o săptămână, studențimea din Timișoarea e în fierbere. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a arătat într-un studiu că 44.000 de studenți își pierd busele. Iar impactul bugetar al acestei măsuri dezastruase pentru studenți e de doar 0,2%.Tăierile semnificative ale bugetului pentru burse, modificarea criteriilor de calcul a burselor îi scote pe studenți în stradă. Creșterea presiunii financiare și îngreunarea accesului la educație, în special pentru cei din medii dezavantajate sunt problemele cu care se confruntă acum studenții.

Marșul a fost organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România ( ANOSR) în colaborare cu Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT). Marșul a avut loc în cadrul campaniei EDU•CUT – Festivalul Austerității Naționale. Un manifest cultural-satiric de amploare. Care transformă realitățile dure ale subfinanțării educației într-un spectacol memorabil.

Campania „EDU•CUT” este menită să transmită decidenților politici realitățile cu care studenții se confruntă în urma măsurilor de austeritate decise de către guvernanți”, transmit reprezentanții OSUT și ANOSR.

Cele două manifestări sunt:"Mi-am pierdut biletul” și "Oameni de Hârtie”. "Mi-am pierdut biletul” este un marș organizat pe străzile Vasile Alecsandri și Alba Iulia. Acolo studenții vor purta un tren de carton construit în stil dragon de paradă. Simbol al frustrărilor generate de actuala situație. "Oameni de Hârtie”este acțiune programată în Piața Libertății din Timișoara. Acolo, studenții se vor aduna sub forma unor „foi fragile” care prind viață și exprimă nemulțumiri precum burse tăiate sau reduceri de transport anulate.