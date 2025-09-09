International Premierul din Nepal a demisionat după proteste violente







Premierul din Nepal, KP Sharma Oli, și-a anunțat demisia în urma protestelor anti-corupție care au degenerat în violențe la nivel național.

„Prim-ministrul a demisionat”, a declarat asistentul său, Prakash Silwal, pentru agenția Reuters, confirmând astfel retragerea liderului politic.

Decizia vine într-un moment de criză gravă, după ce manifestațiile au dus la moartea a 19 persoane și la incendierea unor locuințe ale politicienilor din capitala Kathmandu.

În scrisoarea sa de demisie adresată președintelui Ram Chandra Paudel, Oli a menționat că părăsește funcția „pentru a lua măsuri suplimentare către o soluție politică și rezolvarea problemelor țării, având în vedere situația extraordinară în care ne aflăm”.

Demisia sa a intrat imediat în vigoare, iar președintele a început procedurile pentru numirea unui nou prim-ministru.

Această decizie marchează punctul culminant al unei crize politice profunde, alimentate de frustrările tinerilor, nemulțumirile legate de corupție și dificultățile economice persistente.

Blocarea rețelelor sociale, inclusiv Facebook, X și YouTube, a fost declanșatorul inițial al protestelor, dar violențele ulterioare au amplificat tensiunile.

Evenimentele din Kathmandu au fost caracterizate de confruntări directe între demonstranți și poliție. Participanții au ars cauciucuri, au aruncat cu pietre și au urmărit ofițerii pe străzi.

Mai multe vehicule de poliție au fost incendiate, iar ministerele și locuințele politicienilor au fost vizate. Printre acestea se numără proprietăți aparținând lui Sher Bahadur Deuba, liderul celui mai mare partid nepalez, Nepali Congress, și rezidența președintelui Poudel.

Guvernul a fost nevoit să ridice interdicția impusă rețelelor sociale după ce protestele au escaladat, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea.

Unele surse media locale au raportat că miniștri și oficiali au fost evacuați cu elicopterul pentru siguranța lor. În același timp, premierul Oli a încercat să medieze situația, convocând o întâlnire interpartinică și subliniind necesitatea unui dialog pașnic.

Demisia lui KP Sharma Oli are efecte care depășesc granițele Nepalei. Pe plan intern, schimbarea la vârful executivului poate declanșa negocieri intense pentru formarea unui guvern stabil și poate influența politicile economice și anti-corupție pe termen scurt.

Economiștii avertizează că turbulențele politice pot agrava dificultățile economice și pot afecta investițiile străine în țară.

Din punct de vedere regional, instabilitatea din Nepal poate atrage atenția vecinilor și a organizațiilor internaționale preocupate de stabilitatea politică și respectarea drepturilor civile.

Experții consideră că succesul unui nou guvern va depinde de capacitatea liderilor de a aborda corupția, de a redeschide spațiul civic și de a crea oportunități economice pentru tineret, care reprezintă motorul principal al nemulțumirilor.

Demisia lui Oli reprezintă un moment istoric în istoria politică recentă a Nepalului și evidențiază tensiunile profunde care persistă în societatea nepaleză de la abolirea monarhiei în 2008.

Cum va evolua situația în perioada următoare rămâne incert, dar este clar că demisia marchează un punct de cotitură în eforturile de stabilizare politică și socială.