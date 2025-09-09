International

Nepal renunță la cenzura pe internet după proteste violente

Nepal renunță la cenzura pe internet după proteste violenteProteste Nepal. Sursa foto: Captură video Youtube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Nepalul a ridicat interdicția asupra rețelelor sociale, după ce mii de tineri au ieșit în stradă, iar confruntările cu poliția au dus la moartea a cel puțin 19 persoane, potrivit BBC.

De ce au fost blocate mai multe rețele sociale

În săptămânile premergătoare interdicției, pe rețelele sociale a luat amploare o campanie intitulată „nepo kid”, care punea în lumină stilul de viață luxos al copiilor politicienilor și acuzațiile de corupție.

Săptămâna trecută, guvernul Nepalului a ordonat autorităților să blocheze 26 de platforme de socializare pentru că nu ar fi respectat termenul limită de înregistrare la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Nepal. Guvernul a justificat interdicția prin necesitatea de a combate știrile false, discursurile instigatoare la ură și frauda online, potrivit BBC.

Platforme precum Instagram și Facebook au milioane de utilizatori în Nepal, care le folosesc pentru divertisment, știri și afaceri.

Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară
Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară

Cabinetul a decis să ridice interdicția

Când guvernul a decis să interzică platformele de socializare, printre care Facebook și YouTube, au izbucnit proteste, iar mii de tineri au pătruns cu forța luni în clădirea parlamentului din Kathmandu, cerând guvernului să ridice interdicția și să ia măsuri împotriva corupției.

Cabinetul a decis să ridice interdicția după o ședință de urgență luni seara, pentru a „răspunde cererilor generației Z”, a declarat ministrul comunicațiilor și informațiilor, Prithvi Subba Gurung, potrivit rapoartelor.

Proteste Nepal

Proteste Nepal. Sursa foto: Captură video Youtube

Peste 100 de persoane au fost rănite în timpul protestelor din Nepal

Tinerii care au ieșit luni în stradă au spus că protestează și împotriva atitudinii autoritare a guvernului. Mulți au afișat pancarte cu sloganuri precum „ajunge” și „stop corupției”. Peste 100 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, care s-au extins și în orașe din afara capitalei.

Prim-ministrul Sharma Oli a declarat că este „profund întristat” de violențe și de numărul victimelor și a atribuit evenimentele zilei „infiltrării diverselor grupuri de interese”.

Premierul a transmis că Guvernul va înființa o comisie pentru a investiga protestele, adăugând că va oferi și „ajutor” financiar familiilor celor care au murit și tratament gratuit celor răniți.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:27 - O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite într-un accident din județul Galați
12:19 - Cehia va expulza un diplomat din Belarus, acuzat de spionaj. Cazul are legături și în România
12:07 - Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
12:00 - România între spioni, profeți și analfabeți. Contrapunct la 12:00
11:52 - Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, audiat la DIICOT
11:44 - Dictatorul comunist Maduro schimbă calendarul: Crăciunul, în octombrie

Proiecte speciale