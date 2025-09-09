International Nepal renunță la cenzura pe internet după proteste violente







Nepalul a ridicat interdicția asupra rețelelor sociale, după ce mii de tineri au ieșit în stradă, iar confruntările cu poliția au dus la moartea a cel puțin 19 persoane, potrivit BBC.

În săptămânile premergătoare interdicției, pe rețelele sociale a luat amploare o campanie intitulată „nepo kid”, care punea în lumină stilul de viață luxos al copiilor politicienilor și acuzațiile de corupție.

Săptămâna trecută, guvernul Nepalului a ordonat autorităților să blocheze 26 de platforme de socializare pentru că nu ar fi respectat termenul limită de înregistrare la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Nepal. Guvernul a justificat interdicția prin necesitatea de a combate știrile false, discursurile instigatoare la ură și frauda online, potrivit BBC.

Platforme precum Instagram și Facebook au milioane de utilizatori în Nepal, care le folosesc pentru divertisment, știri și afaceri.

Când guvernul a decis să interzică platformele de socializare, printre care Facebook și YouTube, au izbucnit proteste, iar mii de tineri au pătruns cu forța luni în clădirea parlamentului din Kathmandu, cerând guvernului să ridice interdicția și să ia măsuri împotriva corupției.

Cabinetul a decis să ridice interdicția după o ședință de urgență luni seara, pentru a „răspunde cererilor generației Z”, a declarat ministrul comunicațiilor și informațiilor, Prithvi Subba Gurung, potrivit rapoartelor.

Tinerii care au ieșit luni în stradă au spus că protestează și împotriva atitudinii autoritare a guvernului. Mulți au afișat pancarte cu sloganuri precum „ajunge” și „stop corupției”. Peste 100 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, care s-au extins și în orașe din afara capitalei.

Prim-ministrul Sharma Oli a declarat că este „profund întristat” de violențe și de numărul victimelor și a atribuit evenimentele zilei „infiltrării diverselor grupuri de interese”.

Premierul a transmis că Guvernul va înființa o comisie pentru a investiga protestele, adăugând că va oferi și „ajutor” financiar familiilor celor care au murit și tratament gratuit celor răniți.