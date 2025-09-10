International Ce vrea Von der Leyen pentru UE. Principalele puncte din discursul despre Starea Uniunii







În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a rostit discursul anual „State of the Union” pe 10 septembrie 2025.

Ea a prezentat o imagine amplă a priorităților Uniunii: de la guvernanță economică și securitate, la războiul din Ucraina, gazdă pentru reforma regulilor comerciale și politici industriale și nu în ultimul rând criza din Gaza.

Von der Leyen a început prin a insista că UE trebuie să-și regândească strategia globală. Într-un context regional tensionat – cu tensiuni crescânde cu Rusia și o legătură transatlantică cu SUA pusă sub semnul întrebării – președinta Comisiei a subliniat necesitatea de a remodela competitivitatea economică și reziliența strategică a Uniunii.

Discursul s-a situat într-o „toamnă a adevărului", după vara criticilor legate de acordul comercial controversat cu SUA și demersurile lente pe tema digitală și climatică.

Von der Leyen a pledat pentru reducerea birocrației și sprijin pentru industriile europene afectate de concurența globală, oferind mecanisme legislative ce urmează să fie adoptate în lunile următoare.

La nivel practic, a fost anunțată o propunere pentru înlocuirea măsurilor antialuminiere asupra importurilor de oțel cu un nou instrument lung-durată până în 2026, menționat ca răspuns la supracapacitatea globală și pentru a proteja producătorii europeni de oțel și investițiile în decarbonizare.

În ceea ce privește Ucraina, von der Leyen a sugerat crearea unui nou mecanism — „Reparations Loan” — folosind fonduri rezultate din activele rusești înghețate, astfel încât Ucraina să primească sprijin financiar acum și să ramburseze mai târziu, când Rusia va plăti despăgubiri de război.

Această inițiativă solidifică sprijinul UE pentru Ucraina și aliniază blocul cu planurile G7 de susținere financiară, de aproximativ 50 miliarde USD.

Ursula von der Leyen a dedicat un segment important situației din Gaza, menționând că foametea creată de oameni nu poate fi o armă de război și că suferința copiilor trebuie oprită imediat.

Ea a anunțat propunerea pentru suspendarea parțială a acordului de asociere UE–Israel și aplicarea de sancțiuni asupra miniștrilor extremiști israelieni și altor părți implicate, restricționând comerțul și sprijinul bilateral, dar menținând colaborarea cu societatea civilă și instituții ca Yad Vashem.

Acest discurs complex marchează o schimbare semnificativă a abordării Uniunii Europene: de la o orientare exclusiv economică spre o agendă strategică ce acoperă securitate, apărare, economie și comerț.

Pe termen mediu, aceste decizii pot afecta echilibrul geopolitic și pot întări rolul blocului ca actor global relevant, pregătit să acționeze chiar fără o unanimitate perfectă între statele membre.

Discursul a fost receptat cu un mix de aplauze și critici – mulți europarlamentari considerând discursul ca un pas necesar pentru a reconstrui credibilitatea UE după o vară tumultoasă marcată de contestări interne și reacții la politicile externe.