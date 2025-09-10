International Ursula von der Leyen, discurs în fața unui Parlament European nemulțumit







Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri în Parlamentul European discursul anual despre starea Uniunii și va prezenta principalele priorități și viziunea Uniunii Europene pentru anul următor. La doar zece luni de la începutul celui de-al doilea mandat, von der Leyen se confruntă cu o presiune puternică, notează Politico.

Discursul Ursulei von der Leyen, programat de la ora locală 9:00 (10:00, ora României), este ținut în fața unui Parlament European nemulțumit, care vrea să-și spună lunga listă de nemulțumiri, potrivit sursei menționate anterior.

În urmă cu nouă luni, președintele Comisiei Europene a susținut discursul inaugural al celui de-al doilea mandat, iar Uniunea Europeană și-a schimbat direcția, confruntându-se cu noi realități.

Cu câteva luni înainte, foștii prim-miniștri italieni Enrico Letta și Mario Draghi publicaseră rapoarte despre piața unică a UE și competitivitate, subliniind nevoia unei schimbări majore de politică pentru redresarea economiei europene. Tot atunci, Donald Trump fusese ales președinte al SUA, sporind presiunea asupra Europei.

Miercuri, când președintele Comisiei Europene va susține primul discurs privind starea Uniunii în al doilea mandat, criticii o vor acuza că a slăbit Europa printr-un acord comercial cu SUA, a neglijat fermierii prin aprobarea unui acord cu America de Sud, a compromis politicile climatice și a rămas tăcută despre situația din Gaza.

La doar zece luni de la începutul celui de-al doilea mandat, von der Leyen se confruntă cu o presiune puternică, venind din partea Parlamentului, a instituțiilor UE și a mai multor evenimente globale.

„A fost o vară proastă pentru Europa. Ceea ce dorim în mod clar ca mesaj din partea preşedintelui Comisiei este că lucrurile trebuie să se schimbe”, a spus copreşedinte al Verzilor în Parlamentul European, Bas Eickhout.

„Ne aşteptăm la o conducere clară din partea executivului. Europa nu îşi poate permite stagnarea instituţională sau blocajul”, a afirmat şefa grupului Renew Europe, Valérie Hayer, pentru Politico.

Deși discursul privind starea Uniunii este adesea privit la Bruxelles ca un început obișnuit al sezonului politic, plin de ceremonii și cu puține planuri concrete, în care președintele Comisiei se laudă cu realizările din ultimul an și face promisiuni pentru viitor, anul acesta există un curent subteran care va adăuga tensiune suplimentară, notează Politico.

„Nu cred că Comisia este speriată, dar cu siguranţă există o conştientizare a tensiunilor politice din Parlament şi a nemulţumirii grupurilor politice, inclusiv din cadrul majorităţii lui von der Leyen, faţă de unele dintre acţiunile şi politicile Comisiei”, a afirmat un oficial al Comisiei bine poziţionat, care a vorbit sub anonimat.

Ce este de obicei un exercițiu „de rutină” între Parlament și Comisie pentru a stabili planurile politice ale anului va fi, de data aceasta, probabil marcat de tensiuni ridicate și polarizare politică, spune Richard Corbett, fost deputat european și consilier al președintelui Consiliului European. Von der Leyen trebuie să se asigure că „va calma aceste puncte de vedere diferite din Parlament”, a subliniat el.

Problema este că președintele Comisiei nu are prea multe realizări cu care să se laude, în afară de un fond de 150 de miliarde de euro pentru stimularea apărării. Parlamentul a atacat această inițiativă în justiție, după ce Comisia a ignorat legislatorii pentru a o implementa, notează Politico.

Von der Leyen poate propune legi pentru reducerea birocrației, menite să sprijine industria aflată în dificultate, însă acestea sunt contestate de majoritatea deputaților din grupurile socialiste, ecologiste și liberale.

Doar Partidul Popular European, grupul lui von der Leyen, o susține necondiționat. Totuși, chiar şi în rândurile propriului grup, legislatorii francezi, polonezi şi irlandezi au criticat Comisia pentru lipsă de transparență, acuzând graba cu care a finalizat acordul de liber schimb Mercosur cu cinci țări din America Latină.

Pentru mulți europarlamentari, votul de neîncredere împotriva lui von der Leyen, organizat acum o lună și jumătate, a deschis cutia Pandorei. Pentru a declanșa un alt vot, sunt necesare doar 76 de semnături, iar observatorii avertizează că această practică ar putea deveni obișnuită, și nu o excepție.

Grupul Stângii a anunțat săptămâna trecută că mai caută 26 de semnături pentru a declanșa un nou vot încă din octombrie, criticând-o pe von der Leyen pentru tăcerea sa privind conflictul din Gaza și acordul comercial cu SUA. De asemenea, grupul Les Patriotes pregătește o moțiune de cenzură privind acordul Mercosur, a afirmat una dintre cele mai proeminente membre ale grupului, Marine Le Pen.

„Aceste tipuri de moţiuni, în contextul ofensivei ruseşti în curs, nu fac decât să slăbească UE şi să submineze investiţiile Europei în securitatea şi apărarea noastră comună”, a declarat şeful Coaliţiei Civice din Polonia, Andrzej Halicki.

Socialiștii și liberalii, care în iulie au susținut-o cu reticență pe von der Leyen, se așteaptă acum ca ea să le răsplătească loialitatea prin angajamente clare, potrivit Politico.