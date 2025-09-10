International

Europarlamentarii au votat contra strategiei UE în Ucraina. Atât s-a putut...Parlamentul European. Sursă foto: X.com
Membrii Parlamentului European au adoptat din greșeală un amendament prin care critică propria politică a Uniunii Europene privind Ucraina: „Totul a început cu o neînțelegere între liderii politici din Parlamentul European”, au precizat surse pentru AFP. Câteva ore mai târziu, aceștia au încercat să găsească și o soluție pentru a corecta situația, a relatat Le Figaro.

Greșeală de proporții la Bruxelles

Reuniți la Strasbourg, membrii Parlamentului European au dezbătut mai multe texte, printre care și unul referitor la negocierile de aderare ale Ucrainei. Printre amendamente s-a aflat și o propunere formulată de un europarlamentar german de stânga radicală, care a criticat „strategia militaristă a UE în Ucraina”.

Din neatenție, europarlamentarii au aprobat un text dur care condamna strategia „militaristă” eșuată a UE în Ucraina, mulți dintre ei votând din greșeală. Parlamentul a votat mai multe texte, inclusiv unul referitor la răspunsul Bruxelles-ului la invazia Rusiei în Ucraina.

Au fost propuse mai multe amendamente, printre care unul depus de un europarlamentar german de extremă stânga, care a criticat aspru poziția UE. Amendamentul exprima regretul față de strategia militaristă a Uniunii în Ucraina, susținând că aceasta nu a reușit să aducă pacea și a subminat relevanța globală a blocului comunitar.

Documentul cerea o schimbare urgentă a politicii UE, care în prezent sprijină suveranitatea Ucrainei prin livrări de arme, ajutor financiar și sancțiuni împotriva Moscovei.

Parlamentul European

Parlamentul European. Sursă foto: X.com

Votul greșit

Aceste critici sunt frecvent reluate de anumite grupuri politice, dar sunt respinse constant de principalele formațiuni, precum Partidul Popular European (PPE) și social-democrații (S&D), care sprijină linia pro-Ucraina.

Cu toate acestea, marți după-amiază, ambele grupuri au votat din greșeală în favoarea amendamentului. Crezând că textul avea altă semnificație, liderii le-au indicat membrilor lor să voteze „pentru”, ridicând degetul mare – gest obișnuit în cadrul instituției.

Reacții după gafa împotriva strategiei UE în Ucraina

Contactați de AFP, atât reprezentanții dreptei, cât și cei ai stângii din Parlamentul European au confirmat că vor corecta votul.

În schimb, alte grupuri au prezentat rezultatul ca pe o victorie. Mișcarea 5 Stele din Italia a transmis într-un comunicat că „politica belicoasă” a Comisiei Europene a fost „înfrântă categoric în Parlamentul European”.

