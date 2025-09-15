Jurgen Faff, cel care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, a fost reținut

Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, a fost reținut luni seară, în urma unor audieri desfășurate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1 al Capitalei. Măsura a fost luată după mai multe ore de audieri cu anchetatorii, într-un dosar de evaziune fiscală, transmite Poliția Capitalei.

Potrivit informațiilor disponibile, prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 12 milioane de lei. Anchetatorii susțin că faptele investigate ar avea legătură cu activitatea economică a companiei pe care Jurgen Faff o administrează.

FLYLILI a fost recent adusă în atenția publicului în contextul unor informații apărute privind un posibil transport de mercenari în Republica Democrată Congo, presupus organizat de Horațiu Potra. Legătura directă dintre aceste acuzații și dosarul de evaziune fiscală nu a fost, însă, confirmată oficial până în acest moment.

Un dosar de evaziune fiscală a fost deschis pe numele lui Jurgen Faff, anchetatorii estimând un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei. Potrivit datelor, începând cu anul 2024 și până în prezent, societatea ar fi reținut sumele datorate bugetului de stat sub formă de impozite și contribuții, fără a le vira însă în termenul prevăzut de lege.

Compania în cauză activează în sectorul transportului aerian de pasageri, deținând mai multe aeronave și având în structura sa peste 170 de angajați, inclusiv piloți, personal de bord și tehnicieni.

„În urma cercetărilor, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piaţa transportului de pasageri, deţinând mai multe aeronave şi având peste 170 de angajati (piloti, însoţitori de bord şi personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor reţinute de la angajaţi, cuantumul său fiind influenţat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piaţă”, a mai anunțat Poliţia Capitalei, potrivit news.ro.

În urma efectuării mai multor percheziții, compania FLYLILI a transmis că depune eforturi pentru a redresa situația financiară și pentru a-și achita integral obligațiile fiscale.

Reprezentanții societății au subliniat, totodată, că administratorul firmei, Jürgen Faff, nu are nicio legătură personală sau de altă natură cu beneficiarul contractului din Congo, colaborarea fiind pur contractuală, în conformitate cu termenii stabiliți.

„Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect”, se arată in comunicat. De asemenea, compania a ținut să precizeze că FLYLII „nu are nicio relaţie cu Rusia”.