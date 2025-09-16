Judecătoarea Adriana Stoicescu, despre dosarul lui Georgescu: Trăim într-o lume a şerpilor

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supravegherea procurorilor în dosarul lui Călin Georgescu, a descris situația ca pe o „lume a șerpilor”. „Trăim într-o lume a şerpilor cu care bei o cafea, liniştită şi senină, crezând că eşti cu un prieten”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

„Dumnezeu a creat şarpele. Dumnezeu a creat omul. Lipsit de inspiraţie, dar dornic de afirmare, Diavolul şi-a spus că musai trebuie să fie şi el creator, să nu rămână mai prejos. Şi a creat oamenii-şerpi. Ce deliciu... Ce miraculos sentiment, să creezi fiinţe după chipul şi asemănarea ta... Oamenii şerpi sunt senzaţionali. Te înconjoară cu atenţie şi te copleşesc cu grijă. Sunt atenţi, sunt empatici, sunt mereu prezenţi”, a mai scris aceasta.

„Trăim într-o lume a şerpilor cu care bei o cafea, liniştită şi senină, crezând că eşti cu un prieten. Trăim într-o lume a şerpilor care, pentru a fi pe placul stăpânilor, îşi vând ultima brumă de demnitate. Trăim în lumea lor, dar cu principiile noastre, iar asta ei nu o pot înţelege. Ne pot hăitui, ne pot vâna, ne pot pune sub lupă şi analiza, ca pe nişte mici creaturi lipsite de apărare”, a mai scris aceasta.

În rechizitoriul prin care Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale se precizează că, pe 18 decembrie 2024, Parchetul General a înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu privind presupusa comunicare de informații false de către Georgescu și favorizarea făptuitorului de către judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara.

Pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au obținut de la Curtea Supremă autorizarea interceptării comunicațiilor de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, precum și supravegherea ei video și audio, măsură prelungită până pe 3 mai 2025.

Procurorii au primit autorizația de a intra în biroul judecătoarei de la Curtea de Apel București pentru a monta dispozitive de înregistrare video și audio.

La 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată ca martor și a declarat că, în cursul anului 2019, Georgescu ar fi contactat-o telefonic, insistând să stabilească o întâlnire. Magistratul ar fi acceptat întâlnirea, iar Georgescu i-ar fi propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă pe care judecătoarea ar fi refuzat-o.

„Martora a mai susţinut că nu cunoaşte ce probleme judiciare are Călin Georgescu şi nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora şi nu îl cunoaşte pe ofiţerul de poliţie Ion Negoescu”, se maia rată în documentul Parchetului.

La audieri, judecătoarea a spus că a mai avut o discuție similară în 2019, dar a refuzat și atunci să intre în politică.

În acest dosar, a fost audiată ca martoră o jurnalistă care discutase la începutul anului 2025 cu judecătoarea despre Călin Georgescu.

„Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menţionat că o cunoaşte pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulţi ani şi au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana la o cafenea, pentru o discuţie amicală, iar printre subiectele abordate au fost şi candidatura lui Georgescu Călin şi anularea alegerilor prezidenţiale. În cadrul acestei discuţii, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câţiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o”, se mai arată în rechizitoriu.

Pe 26 august, procurorii au percheziționat un imobil din Timișoara, unde locuiește Petrovici Georgeta Cătălina, și au ridicat mai multe probe, inclusiv un laptop și două memory stick-uri.

Anchetatorii au găsit pe un memory stick o înregistrare audio a unei discuții dintre Petrovici Georgeta-Cătălina și judecătoarea Adriana Stoicescu, purtată pe 14 februarie 2025 într-o cafenea din Timișoara.

„A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simţ, extraordinară, şi m-a luat aşa frontal, da, cum când o să fiu preşedintele României o să accept să fiu ministrul justiţiei?...", se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii subliniază că judecătoarea Adriana Stoicescu a perceput planul lui Georgescu ca fiind elaborat, bine structurat și sprijinit de specialiști, considerând că a fost pregătit de mult timp de forțe externe („...El a fost pregătit de cu totul şi cu totul altă forţă, nu are legătură de ce e în ţară...”). Procurorii au decis că acțiunile judecătoarei nu reprezintă infracțiuni și au clasat partea din dosar care o viza pe Adriana Stoicescu.