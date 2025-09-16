Judecătoarea Adriana Stoicescu, supravegheată în dosarul Georgescu–Potra

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a emis, pe 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul nr. 6720/284/P/2024, trimițând în judecată 22 de persoane, între care Călin Georgescu și Horațiu Potra, sub acuzații ce includ tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, notează Luju.ro.

În cuprinsul rechizitoriului apar și măsuri de supraveghere tehnică dispuse față de judecătoarea Adriana Petronela Stoicescu (Curtea de Apel Timișoara), deși magistrata nu este trimisă în judecată în această cauză.

Procurorii justifică supravegherea prin relații vechi atribuite lui Călin Georgescu (o propunere din 2019 privind intrarea în politică și preluarea portofoliului Justiției) și prin legături amicale cu un avocat din anturajul lui Georgescu. Ulterior, cauza deschisă distinct pe numele judecătoarei, pentru „favorizarea făptuitorului” (art. 269 Cod penal), a fost clasată.

Notă importantă: Toate afirmațiile privind fapte, relații sau ipoteze aparțin actelor de urmărire penală și sunt citate/rezumate ca atare din rechizitoriu. Până la o hotărâre definitivă, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Conform rechizitoriului, procurorii au cerut și obținut de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Secția penală) mai multe mandate succesive de supraveghere tehnică vizând-o pe judecătoarea Adriana Stoicescu, „pentru stabilirea contextului factual”:

15 ianuarie – 13 februarie 2025 – Mandat de supraveghere tehnică (nr. 1/UP): – interceptarea și înregistrarea comunicațiilor telefonice; – localizare/urmărire prin mijloace tehnice; – supraveghere video/audio/foto.

5 martie – 3 aprilie 2025 – Mandat de supraveghere tehnică (nr. 5/UP): – aceleași măsuri, plus autorizarea pătrunderii în sediul Curții de Apel Timișoara, camera 258 , pentru instalarea/operarea mijloacelor tehnice de supraveghere.

4 aprilie – 3 mai 2025 – Prelungirea mandatului (nr. 64/UP).

În plus, prin ordonanța PICCJ din 29 august 2025, confirmată de ICCJ la 1 septembrie 2025, s-a dispus acces provizoriu (48 de ore) la sisteme/mijloace de stocare (un laptop Apple MacBook Air și două memorii USB), în prezența martorei jurnaliste Georgeta-Cătălina Petrovici. În urma accesării, procurorii au identificat o înregistrare audio a unei discuții din 14 februarie 2025 între jurnalistă și judecătoare, în care a fost evocat episodul din 2019 privind propunerea de a intra în politică.

PICCJ indică două motive centrale pentru măsurile intruzive:

Propunerea din 2019: Judecătoarea a declarat ca martor că, în 2019, Călin Georgescu a contactat-o și i-a propus intrarea în politică și preluarea portofoliului de ministru al Justiției, propunere pe care ea a refuzat-o. Legături în prezent: O relație amicală a magistrei cu un avocat din echipa lui Georgescu și indicii privind posibile remiteri de bani în numerar de la Potra către Georgescu „fie direct, fie prin apropiați” (element invocat de procurori în tabloul general al sprijinului logistic/financiar din jurul candidatului).

Anchetatorii susțin că perspectiva lor era una de cartografiere a rețelei de sprijin în jurul candidaturii lui Georgescu, în contextul unui „plan timpuriu, bine structurat” (formularea aparține rechizitoriului) de construire a unei infrastructuri electorale paralele.

Audiată ca martor la 19 august 2025, judecătoarea a confirmat contactul din 2019, inclusiv o întâlnire „de circa cinci ore” la care ar fi fost prezentă și soția lui Georgescu, dar a reiterat refuzul intrării în politică. Magistrata a mai precizat că nu cunoaște problemele judiciare ale lui Georgescu, că nu i s-a cerut să intervină în soluționarea vreunei cauze și că nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu.

În final, dosarul separat privind presupusa „favorizare a făptuitorului” (art. 269 CP) a fost clasat „întrucât nu s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală” și „acțiunile supuse analizei nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege”.

Una dintre secțiunile cele mai sensibile din mandatul din 5 martie 2025 permitea pătrunderea în sediul Curții de Apel Timișoara (camera 258) pentru:

instalarea de echipamente de supraveghere video/audio/foto,

activarea/dezactivarea acestora.

Acest tip de măsură, deosebit de intruzivă, a fost autorizat de un judecător de drepturi și libertăți al ICCJ, pe durata limitată de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală, sub control judiciar.

Rechizitoriul susține că între 2024 și început de 2025, Horațiu Potra ar fi asigurat pentru Călin Georgescu o limuzină Mercedes GLE Coupé, închiriată printr-o firmă apropiată (SC Stephy Catering Consult SRL), cu o chirie lunară de ~16.900 lei, achitată cash. De asemenea, procurorii notează „remiteri repetate de numerar” către Georgescu, fie direct, fie prin apropiați ai lui Potra, în diverse locații din București și Ilfov. Aceste susțineri privesc contextul presupusului sprijin logistic/financiar din jurul candidaturii; ele vor fi evaluate de instanță pe fondul cauzei.

Potrivit acuzării, încă din 27 aprilie 2022, Georgescu i-ar fi cerut lui Potra să-l abordeze pe omul de afaceri Frank Timiș pentru o susținere de 20–35 milioane USD. În contrapartidă, ar fi existat promisiuni politice/administrative ulterioare (de tipul „deschiderea minelor”). Sunt afirmații din rechizitoriu, care urmează să fie probate și verificate în instanță.

În urma accesului provizoriu la dispozitivele informatice, procurorii au transcris o discuție între jurnalista Georgeta-Cătălina Petrovici și judecătoarea Stoicescu, desfășurată la o cafenea din Timișoara. Anchetatorii spun că dialogul „relevează”:

existența unei interacțiuni anterioare între judecătoare și Georgescu (episodul din 2019),

percepția martorei că în spatele lui Georgescu ar fi existat „o pregătire” de durată („…a fost pregătit de cu totul altă forță…” – formulare citată în rechizitoriu).

Important: chiar procurorii arată că transcrierile „nu devoalează acte de conduită contrare preceptelor legale exteriorizate de magistrat”.

Măsurile au fost dispuse în temeiul Codului de procedură penală privind supravegherea tehnică (inclusiv accesul în incinte și la sisteme informatice), pe baza: