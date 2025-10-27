Politica

Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară pentru a modifica Ordonanța 52

Comentează știrea
Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară pentru a modifica Ordonanța 52Guvernul României. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Guvernul se reunește luni, de la ora 16, într-o ședință de Guvern, pentru a modifica Ordonanța 52, care a generat controverse în Coaliție. PSD susținea că, prin dispozițiile Ordonanței, se paralizează întreaga activitate a administrațiilor locale.

Liderii PSD avertizează asupra Ordonanței 52

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la începutul lunii octombrie că Ordonanța adoptată de Guvern conține numeroase prevederi problematice, introduse rapid și fără o evaluare detaliată. Potrivit lui Grindeanu, dacă aceste aspecte nu vor fi corectate, există riscul ca întreaga activitate a administrațiilor locale să fie afectată.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinte al Asociației Municipiilor din România, a subliniat că măsurile incluse în Ordonanță ar putea împiedica autoritățile locale să realizeze lucrări esențiale, precum deszăpezirea sau pregătirea drumurilor pentru iarnă.

Prin măsurile Ordonanței vor fi interzise studiile de fezabilitate

Lia Olguța Vasilescu, președinte al Asociației Municipiilor din România, a mai atras atenția asupra altor probleme, printre care interzicerea studiilor de fezabilitate și a expertizelor, ceea ce ar putea împiedica accesarea fondurilor europene.

Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști
Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști
Vreme de primăvară la sfârșit de octombrie. Noiembrie miroase a iarnă. Prognoza ANM
Vreme de primăvară la sfârșit de octombrie. Noiembrie miroase a iarnă. Prognoza ANM
Proteste Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA)

Sursa foto: Arhiva EVZ

Premierul a precizat că se intenționează modificarea Ordonanței în viitoarea reuniune a Executivului. Conținutul exact al modificărilor nu a fost detaliat până în prezent. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că scopul este ca ordonanța să fie reevaluată de către toate părțile care consideră necesare ajustări.

Modificarea Ordonanței 52, amânată după solicitările primarilor

Modificarea Ordonanței 52 a fost amânată de la o săptămână la alta, ca urmare a reclamațiilor venite din partea primarilor, care susțineau că prevederile acesteia le-ar fi blocat activitatea. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că propunerile Asociației Municipiilor au sosit târziu și că, pentru a avea o formă bine consolidată și elaborată, a fost decisă amânarea.

Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunțase că Guvernul intenționează să adopte modificări ale unor prevederi din OUG 52/2025, menite să elimine „micile constrângeri” legate de reparații și funcționarea autorităților locale. Decizia de amânare a fost luată astfel pentru a asigura o consultare și o ajustare corespunzătoare a ordonanței.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:55 - Noul Guvern al Republicii Moldova ar putea fi învestit vineri. Munteanu își va prezenta programul și echipa Video
16:50 - Crucea Roșie și echipe egiptene au obținut acces în Gaza pentru operațiunile de căutare a ostaticilor
16:45 - Scandalul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali capătă amploare, după ce a intervenit și patronul FCSB
16:33 - Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști
16:27 - Sindicatele cer salarii și pensii decente. Protest comun în fața Guvernului, pe 29 octombrie
16:21 - Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe: Nu vom permite ca Putin să folosească energia ca armă

HAI România!

O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.

Proiecte speciale