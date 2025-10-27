Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară pentru a modifica Ordonanța 52

Guvernul se reunește luni, de la ora 16, într-o ședință de Guvern, pentru a modifica Ordonanța 52, care a generat controverse în Coaliție. PSD susținea că, prin dispozițiile Ordonanței, se paralizează întreaga activitate a administrațiilor locale.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la începutul lunii octombrie că Ordonanța adoptată de Guvern conține numeroase prevederi problematice, introduse rapid și fără o evaluare detaliată. Potrivit lui Grindeanu, dacă aceste aspecte nu vor fi corectate, există riscul ca întreaga activitate a administrațiilor locale să fie afectată.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinte al Asociației Municipiilor din România, a subliniat că măsurile incluse în Ordonanță ar putea împiedica autoritățile locale să realizeze lucrări esențiale, precum deszăpezirea sau pregătirea drumurilor pentru iarnă.

Lia Olguța Vasilescu, președinte al Asociației Municipiilor din România, a mai atras atenția asupra altor probleme, printre care interzicerea studiilor de fezabilitate și a expertizelor, ceea ce ar putea împiedica accesarea fondurilor europene.

Premierul a precizat că se intenționează modificarea Ordonanței în viitoarea reuniune a Executivului. Conținutul exact al modificărilor nu a fost detaliat până în prezent. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că scopul este ca ordonanța să fie reevaluată de către toate părțile care consideră necesare ajustări.

Modificarea Ordonanței 52 a fost amânată de la o săptămână la alta, ca urmare a reclamațiilor venite din partea primarilor, care susțineau că prevederile acesteia le-ar fi blocat activitatea. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că propunerile Asociației Municipiilor au sosit târziu și că, pentru a avea o formă bine consolidată și elaborată, a fost decisă amânarea.

Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunțase că Guvernul intenționează să adopte modificări ale unor prevederi din OUG 52/2025, menite să elimine „micile constrângeri” legate de reparații și funcționarea autorităților locale. Decizia de amânare a fost luată astfel pentru a asigura o consultare și o ajustare corespunzătoare a ordonanței.