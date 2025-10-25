Grindeanu: Loialitatea în coaliție nu înseamnă tăcere în fața greșelilor: Nu suntem în Coreea de Nord

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă, că loialitatea în coaliția de guvernare nu înseamnă tăcere în fața greșelilor. „Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii a politicilor unora. Loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile”, a spus acesta, într-o conferință de la Buzău.

Grindeanu a declarat că loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile, subliniind că PSD formulează propuneri constructive, iar deciziile sunt adoptate prin consens între parteneri. „Venim cu propuneri constructive în coaliție, deciziile se iau în consens cu toți actorii, dar nu poți să nu spui nimic când unele propuneri sunt proaste”, a spus acesta, referindu-se și la Ordonanța 52.

El a adăugat: „Refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deținuții politici? Ce vreți de la noi? Să stăm și să ne uităm cum se fac aceste greșeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, așa cum am spus, parte acestei coaliții. Dar, și când avem lucruri de spus, o să le spunem... Apăsat!”.

Declarația liderului interimar al PSD a fost făcută în contextul tensiunilor din coaliție privind legea pensiilor speciale și reformele cerute în PNRR. Sorin Grindeanu a subliniat că dialogul și cooperarea rămân esențiale, dar „critica onestă este semnul unei guvernări responsabile, nu al unei rupturi politice”.

Referindu-se la legea pensiilor speciale, pentru care Guvernul are termen până la 28 noiembrie să prezinte un nou proiect, Grindeanu a declarat că este necesară o soluție echilibrată și adoptată într-un timp scurt, pentru a evita pierderea fondurilor europene din jalonul aferent PNRR.

„Avem o nemulțumire socială, pe bună dreptate, legată de vârsta de pensionare, de cuantumul pensiei, care trebuie reparată. Și avem două posibilități. Să mergem pe același drum, prin angajarea răspunderii, cu aceeași forma a legii, așa cum a propus în coaliție primul ministru Ilie Bolojan. Sau să încercăm să vedem dacă există disponibilitate la dialog și din partea celorlalți, în mod rapid, să se facă un proiect de lege”, a mai spus acesta.

El a precizat că a avut vineri discuții cu președintele ÎCCJ, cu președintele CSM și cu procurorul general al României, pentru a afla dacă sistemul judiciar este deschis la consultări.

„Un singur lucru mi-am dorit de la această întâlnire: să-i întreb dacă există disponibilitate la dialog. Dacă da, să merg în coaliție, să le spun partenerilor din coaliție că actorii principali din acest domeniu, al justiției, vor să vină să aibă dialog. Asta am de gând să le transmit și am transmis la o parte dintre liderii coaliției că da, justiția sau actorii principali din justiție doresc să vină să existe acest dialog”, a mai spus acesta.