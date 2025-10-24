România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA

România a obținut acordul Comisiei Europene pentru modificarea jalonului privind reducerea GAP-ului de TVA din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel evitând riscul pierderii a până la 1 miliard de euro din granturile prevăzute pentru 2026, potrivit Ministerului Finanțelor.

Negocierile dintre Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au vizat reformularea jalonului neîndeplinit referitor la GAP-ul de TVA, pentru a asigura obiective realiste și implementabile. Analiza preliminară arăta că, deși digitalizarea administrației fiscale a avansat în perioada 2021–2024, impactul asupra GAP-ului de TVA nu a fost suficient pentru a atinge ținta inițială a PNRR.

„Acesta este un rezultat important pentru România: nu doar că evităm pierderea unei sume semnificative din granturile PNRR, dar consolidăm și credibilitatea noastră în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF merge mai departe, cu accent pe măsuri concrete care vor aduce rezultate sustenabile în colectarea veniturilor bugetare, și care vor duce la reducerea GAP-ului de TVA într-un orizont realist.” a declarat Nazăre.

Noul jalon se concentrează pe măsuri structurale, precum reorganizarea unor structuri-cheie din ANAF, introducerea indicatorilor de performanță, îmbunătățirea legislației fiscale și a procedurilor de recuperare a creanțelor, precum și modernizarea sistemelor IT și interconectarea bazelor de date.

Reforma ANAF este un proces gradual, dar ireversibil, menit să transforme instituția într-una complet digitală, orientată spre performanță și transparență, cu rezultate concrete în colectarea veniturilor și reducerea GAP-ului de TVA.

Noua abordare include modernizarea sistemelor IT ale ANAF și creșterea interconectării bazelor de date pentru o analiză și control fiscal mai eficient. Legislația privind insolvența va fi revizuită pentru a spori capacitatea instituției de a recupera creanțele, iar cadrul procedural pentru inspecțiile în domeniul prețurilor de transfer va fi consolidat.

Publicarea raportărilor periodice despre structura GAP-ului de TVA și activitatea ANAF va crește transparența instituției și va permite monitorizarea progresului.

Potrivit Ministerului Finanțelor, dacă jalonul inițial nu ar fi fost înlocuit, România risca să piardă între 800 de milioane și 1 miliard de euro din granturile PNRR în 2026. Măsurile adoptate urmăresc reducerea GAP-ului de TVA și dezvoltarea unei administrații fiscale moderne, predictibile și transparente.