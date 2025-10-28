Economie

Consumatorii români acuză Trendyol că vinde produse contrafăcute. Influencerii: „Acestea nu sunt originale, sunt luate de la Trendyol”

Consumatorii români acuză Trendyol că vinde produse contrafăcute. Influencerii: „Acestea nu sunt originale, sunt luate de la Trendyol”Trendyol. Sursa foto: Dreamstime
Platforma turcă de comerț electronic Trendyol se confruntă cu acuzații grave din partea consumatorilor români, care susțin că primesc produse contrafăcute în urma comenzilor plasate. Situația devine și mai problematică în contextul în care influenceri cu milioane de urmăritori promovează activ aceste produse, fără a avertiza asupra riscurilor pentru consumatori.

Experiența dezamăgitoare a unei consumatoare

Oana P. a contactat redacția pentru a relata experiența sa negativă cu platforma. "Am observat că platforma este foarte populară pe toate rețelele de socializare. Unul dintre influencerii pe care îi urmăresc promovează Trendyol de ceva timp și am zis să dau o șansă. Din păcate prețurile surprinzător de mici ca să fie adevărate și-au spus cuvântul", a declarat aceasta.

Consumatoarea recunoaște că nu s-a gândit prea mult când a comandat și că abia după ce a primit pachetul a început să compare cu site-urile originale. "Am comandat o pereche de adidași, un tricou Gucci și un inel pe care scrie Cartier... dar când au ajuns mi-am dat seama că n-au nici o treabă cu realitatea. Eram atât de entuziasmată de prețuri că nici nu m-am gândit să verific mai bine. Abia când am desfăcut coletele am zis să mă uit pe site-urile oficiale, să văd cum ar trebui să arate produsele", a povestit Oana P.

"Tricoul a venit ambalat într-o pungă de plastic, cu ațe care ies din el. Am căutat pe site-ul Gucci și nu l-am găsit nicăieri. Inelul a ajuns într-o pungă pe care scrie cu totul altceva, nicidecum Cartier. Iar adidașii... o să las imaginile să vorbească. Toate făcute în Turcia, 100%", și-a exprimat dezamăgirea consumatoarea.

Trendyol

Perechea de încălțăminte pe care utilizatoarea a comandat-o (Cool Shoes), comparată cu imaginile de pe site-ul oficial al producătorului.

 

Tricou

Tricoul comandat vs. colecția de pe site-ul producătorului

Inel

Inelul comandat vs.descrierea de pe Trendyol - “iubi” Cartier.

Influenceri cu milioane de urmăritori promovează produse contrafăcute

Problema devine și mai gravă în contextul în care personalități cu audiențe mari promovează aceste produse contrafăcute. Platforma este foarte populară atât pe Facebook, cât și pe Instagram și TikTok, iar promovarea sa se face frecvent prin intermediul influencerilor.

Ultimul exemplu îngrijorător este cel al cunoscutei food bloggerițe Gina Bradea, urmărită pe Facebook de peste 1 milion de persoane. Aceasta prezintă produsele comandate de pe Trendyol, îndemându-și direct urmăritorii să cumpere produse contrafăcute pentru prețul mai mic.

Promovare directă a produselor contrafăcute

În postările sale, Gina Bradea nu ascunde natura produselor promovate: "Acestea nu sunt originale, sunt luate de la Trendyol. Mult mai ieftine, persistă la fel", spune influencerul. "Cosmetice, am și originale, am și de la Trendyol, foarte bune.", continuă food bloggerița în postarea sa de promovare.

Cosmetice

Sursa: https://www.facebook.com/reel/1585561166041412

Ceea ce influencerul nu precizează este că așteptările consumatorilor sunt înșelate, iar uneori chiar siguranța acestora este pusă în pericol de produse contrafăcute, care nu trec prin filtrele autorităților competente.

Riscuri pentru consumatori

Achiziționarea de produse contrafăcute poate avea implicații care depășesc simpla dezamăgire legată de calitate. Produsele false, în special cosmeticele și accesoriile, pot conține substanțe dăunătoare sau pot fi fabricate în condiții care nu respectă standardele de siguranță. Rămâne de văzut în ce măsură autoritățile se vor sesiza cu privire la aceste practici, care au acaparat internetul și păcălesc consumatorii.

 

 

