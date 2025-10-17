Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri deschiderea circulației pe lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, care are o lungime de peste 28 de kilometri. „Această realizare reprezintă un nou pas concret în modernizarea infrastructurii de transport și în creșterea conectivității regionale, contribuind la dezvoltarea economică durabilă a României”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook

Potrivit ministrului, lotul 2 Mizil–Pietroasele, cu o lungime de 28,35 kilometri, face parte din Autostrada Ploiești–Buzău. Proiectul este realizat de Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, are o valoare de 1,249 miliarde de lei și este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Ciprian Șerban a menționat că, după finalizarea lotului 3 Pietroasele–Buzău, estimată pentru sfârșitul lunii noiembrie, traficul se va putea desfășura continuu pe o distanță de 200 de kilometri de autostradă.

Mulți șoferi au așteptat deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei, dovadă fiind coloana formată pe mai mulți kilometri la intrarea pe lotul 2 al tronsonului Ploiești–Buzău, între Mizil și apropierea municipiului Buzău.

Traficul a fost deschis la ora 16.00, sub supravegherea Poliției Rutiere, iar vehiculele care așteptau au început să se deplaseze pe noua porțiune de autostradă.

„Deschiderea circulatiei, astăzi, pe lotul Mizil-Pietroasele al A7 ne dă practic certitudinea că până la finalul lunii viitoare vom putea merge pe autostradă de la Bucuești la Focșani fără întrerupere. Constructorii turci sunt foarte avansați pe lotul Pietroasele-Buzău, iar la finalul lunii noiembrie acesta se va adăuga sectorului de autostradă deschis astăzi”, a spus purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, pentru Mediafax.

Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că, odată cu deschiderea lotului, orașul Mizil „scapă de coșmarul valurilor de autovehicule care il tranzitau, ca urmare a descărcării provizorii de pe lotul Dumbrava-Mizil al A7 deschis anul trecut”.

„Vreau să precizez că se circulă pe ambele sensuri ale lotului 2 al autostrăzii Ploiesti-Buzău, nu doar pe un singur sens, asa cum anumite persoane au incercat să inducă ideea tendențios”, a mai spus Alin Șerbănescu.