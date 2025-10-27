Coaliția, sub presiune. Programul negocierilor de marți ar putea fi decalat

Campania internă din PSD riscă să dea peste cap ședința Coaliției, programată pentru marți, 28 octombrie 2025, la Palatul Victoria, de la ora 14:00. Conform informațiilor obținute de Știripesurse.ro există discuții privind o posibilă amânare a întâlnirii, întrucât liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, se află în plină campanie internă pentru preluarea mandatului de președinte plin al partidului.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, aflat în plină campanie pentru obținerea mandatului de președinte plin, urmează să participe marți, la ora 16:00, la o întâlnire cu liderii organizației PSD Teleorman. Tot în aceeași zi, social-democrații au anunțată și o ședință a Consiliului Politic Național, pentru care ora exactă nu a fost încă stabilită.

Potrivit sursei, reprezentanții PSD iau în calcul decalararea ședinței Coaliției, programată inițial la ora 14:00. Amânarea pentru ziua de miercuri nu este posibilă, întrucât Grindeanu trebuie să fie prezent la Cluj, unde are programată o nouă întâlnire cu liderii locali ai partidului.

Congresul Partidului Social Democrat este stabilit pentru data de 7 noiembrie, iar până în prezent Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursa pentru președinția formațiunii.

Pe agenda Coaliției figurează și un alt subiect de maximă importanță – reforma pensiilor magistraților. După ce legea propusă de Guvernul Bolojan a fost declarată neconstituțională, Sorin Grindeanu intenționează să înființeze un grup de lucru care să elaboreze un nou proiect de lege, capabil să treacă de Curtea Constituțională a României.

Luni, PSD Bucureşti l-a propus pe primarul Daniel Băluţă drept candidat la Primăria Capitalei. Această propunere ar urma să fie validată marţi. Anunţul a fost făcut de preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu. În acelaşi timp, Gabriela Firea a anunţat că îi predă lui Băluţă conducerea organizaţiei PSD Bucureşti, urmând să preia ea coordonarea politică a regiunii Bucureşti-Ilfov la nivel central.