Judecătoarea clujeană Ruxandra Piteiu demisionează: Mă dezbrac de o haină grea, purtată timp de zece ani

Judecătoarea Ruxandra Piteiu din Cluj a anunțat că pleacă din magistratura, după zece ani în sistem, vorbind într-un mesaj devenit viral despre presiunea și izolarea resimțite în profesie. „Cu recunoștință, las în urmă haina de judecător - capitolul închis al formării mele”, a scris aceasta, într-o postare pe LinkedIn.

Fosta judecătoare a vorbit despre presiunea și izolarea din sistemul judiciar, dar și despre dificultatea de a schimba o structură considerată rigidă.

„Un titlu care modelează percepția despre sine și oferă, adesea, o iluzorie împlinire celui care împarte dreptatea. O iluzie menită să astupe golurile emoționale cauzate de neputința de a schimba ceea ce nu funcționează, de numeroasele interdicții și obligații, între care se remarcă aceea de a fi rezervat - o mască elegantă din care se ridică, fără voie, “turnul de fildeș” al izolării sociale”, a scris aceasta, în postare.

Ruxandra Piteiu discută și despre dilemele morale ale profesiei: „Un rol care cere să nu critici, să nu te revolți, să judeci în baza legii (deseori imperfecte) și, rareori, în baza echității”.

„Expresia atribuită filosofului grec Heraclit din Efes, se traduce prin totul curge ori totul este în continuă schimbare. Într-adevăr, schimbarea este de însăși esența existenței, iar omul se rescrie neîncetat. De cele mai multe ori, într-o formă pe care nu o bănuia atunci când, prea tânăr fiind, și-a ales drumul cu certitudinea tinereții”, a mai scris aceasta.

Ruxandra Piteiu a fost magistrat din anul 2017. A lucrat la Secția penală a Judecătoriei Cluj-Napoca, iar din aprilie 2024 a fost delegată la Tribunalul Cluj, unde a continuat să judece cauze penale. Înainte de această delegare, s-a întors din concediul de creștere a copilului.

Conform ultimei declarații de avere, nu deține proprietăți, dar are mai multe conturi bancare deschise din 2017, în care a economisit sume acumulate pe parcursul carierei.