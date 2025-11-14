Mihail Saakașvili îi cere lui Zelenski recunoașterea sa ca prizonier ucrainean

Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili i-a cerut joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să i se acorde statutul de „prizonier ucrainean”, după ce autoritățile din Georgia au anunțat că va fi trimis din nou în închisoare, după ce a petrecut mai bine de doi ani internat în spital, unde a fost tratat în urma unei presupuse tentative de otrăvire, potrivit Kyiv Post.

Politicianul georgiano-ucrainean, fost președinte al Georgiei, a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni legate de mandatul său, perioadă în care a promovat o politică de apropiere de Occident. Autoritățile au decis că acesta va rămâne în închisoare până în 2030.

„Încă de la începutul acestui mare război, oligarhul rus Ivanişvili şi acoliţii săi s-au aliat în mod deschis cu Rusia. În acest context, este absolut evident că persecuţia mea şi soarta mea sunt legate de război” a declarat Saakaşvili.

Într-o postare pe Facebook, Saakașvili a afirmat că partidul de guvernământ, Visul Georgian, „declară în mod direct Ucraina drept stat inamic străin”. Cea mai recentă urmărire penală îl acuză de sabotaj în numele unui „stat inamic străin”, referindu-se la activitățile sale politice din Ucraina.

Organizaţii pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International şi Consiliul Europei, au susţinut că încarcerarea lui Saakaşvili are motive politice. La începutul acestui an, Consiliul Europei l-a numit „deţinut politic”.

Demonstraţiile împotriva partidului Visul Georgian au început în primăvara anului 2023 şi au reluat după alegerile parlamentare din 2024, considerate frauduloase de observatorii internaţionali. Sancţiunile împotriva protestatarilor s-au intensificat, partidul acuzând implicarea serviciilor de informaţii străine.

Saakașvili a fost transferat la spital după invazia Rusiei în Ucraina, unde a urmat o grevă a foamei de 50 de zile care i-a afectat grav sănătatea. Un toxicolog din SUA a declarat că simptomele sale au fost cauzate de otrăvire cu metale grele.

Președintele ucrainean i-a restabilit lui Saakașvili cetățenia, retrasă încă din 2019 de predecesorul său. Recent, Zelenski a solicitat autorităților georgiene să-l transfere pe fostul președinte la Kiev. Saakașvili și-a încheiat apelul către Zelenski subliniind încrederea sa în sprijinul Ucrainei. „Știu că ucrainenii nu-și abandonează semenii și contez pe dumneavoastră”, a transmis el public.