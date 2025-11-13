Franța comemorează un deceniu de la atentatele din 13 noiembrie. Momentul a redefinit Franța

La 10 ani de la atacurile coordonate de ISIS asupra cafenelelor, restaurantelor și sălii Bataclan, Franța a adus un omagiu emoționant celor 130 de morți și sutelor de răniți. Președintele Emmanuel Macron, supraviețuitori și familii au participat la ceremonii în Paris și la Stade de France.

Franța a marcat joi zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015, atunci când atacatori ai organizației Statul Islamic au deschis focul și s-au aruncat în aer în mai multe puncte din Paris.

Episodul, cel mai grav atac terorist pe teritoriul francez după Al Doilea Război Mondial, a lăsat răni adânci în societate și a dus la măsuri de securitate care, în mare parte, au devenit permanente.

Ceremoniile au început la Stade de France, primul loc lovit în acea seară de teroriști. Președintele Emmanuel Macron, alături de oficiali, supraviețuitori și familii, a păstrat un moment de reculegere și a depus coroane de flori în memoria victimelor.

Unul dintre cele mai emoționante discursuri i-a aparținut lui Sophie Dias, fiica primei victime ucise în acea seară.

Tânăra a rememorat orele în care familia a încercat disperată să ia legătura cu tatăl ei, fără să știe că fusese împușcat în fața stadionului. A vorbit cu voce tremurată despre pierderea care le-a schimbat viața pentru totdeauna și despre responsabilitatea de a păstra vie memoria celor dispăruți.

„De atunci, rămâne un gol pe care nimeni nu îl poate umple. Trebuie să ajutăm generațiile tinere să înțeleagă ce s-a întâmplat, să le transmitem valorile republicii și să le vorbim despre aceste vieți nevinovate, pierdute fără sens”, a spus aceasta.

Ceremoniile continuă pe parcursul zilei în toate locurile vizate în 2015: terasele din Paris, restaurantele din arondismentul 11 și sala de concerte Bataclan.

Asociațiile victimelor au precizat că, pe lângă cele 130 de persoane ucise în noaptea atacurilor, încă doi supraviețuitori s-au sinucis ulterior, ridicând bilanțul real la 132 de morți.

Istoricul Denis Peschanski amintește că aceste atentate au avut o particularitate rară. Țintele au fost spații ale vieții cotidiene – locuri unde oamenii se relaxau, socializau și se bucurau de muzică.

„Toată lumea putea fi victimă”, a afirmat Peschanski, explicând de ce acea noapte a lăsat o amprentă atât de puternică în conștiința colectivă.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a transmis la rândul său un mesaj ferm. A spus că teroriștii au încercat să lovească în identitatea culturală a capitalei – o identitate construită pe bucurie, diversitate, muzică și libertate.

La un deceniu distanță, riscul unor atacuri similare s-a transformat, susțin autoritățile franceze. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că o operațiune complexă precum cea din 13 noiembrie 2015 este mai puțin probabilă în prezent, în special din cauza slăbirii rețelei Statului Islamic.

Totuși, amenințarea nu a dispărut. Oficialul avertizează că pericolul vine acum de la indivizi radicalizați rapid, aflați în interiorul țării, capabili de acțiuni violente greu de anticipat. Nivelul de alertă rămâne, prin urmare, ridicat.

La Bataclan au murit 90 de persoane în timpul concertului Eagles of Death Metal. Supraviețuitorii descriu acea seară ca un moment în care muzica a fost înlocuită brusc de teroare, panică și sunetul rafalelor de arme automate.

Sebastian Lascoux, care avea 36 de ani la momentul atacului, își amintește senzația că mulțimea s-a prăbușit ca un singur corp, încercând instinctiv să se protejeze. A povestit că mirosul de sânge și haosul au rămas întipărite în memorie, transformându-i viața într-o luptă continuă cu trauma.

Astăzi, Lascoux nu mai poate intra în săli închise și evită locurile aglomerate. Fiecare zgomot puternic îi amintește de rafalele armelor din acea seară.