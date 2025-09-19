Justitie

Acuzații de corupție pentru doi polițiști. Au fost trimiși în judecată

Comentează știrea
Acuzații de corupție pentru doi polițiști. Au fost trimiși în judecatăPolitia. Sursă foto: Facebooki
Din cuprinsul articolului

Doi agenți de poliție din Cluj-Napoca au fost trimiși în judecată pentru corupție, fals și abuz în serviciu. „Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a finalizat cercetările într-o cauză în care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, Zăgrăian Bogdan Emil, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals informatic, în formă continuată (41 acte materiale), luare de mită, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic, luare de mită”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Cine sunt cei doi agenți de poliție  

Zăgrăian Bogdan-Emil, agent de poliție în cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca, este vizat de o anchetă amplă, fiind acuzat de multiple infracțiuni grave. Procurorii îl suspectează de instigare la fals informatic, luare de mită, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, precum și de participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic. Conform anchetatorilor, acesta ar fi încercat să obțină beneficii personale prin influențarea altor colegi să comită acte ilegale și prin utilizarea unor documente și date în mod necorespunzător.

În același dosar apare și numele lui Miclăuș Alexandru-Nicolae, agent principal de poliție la Biroul Rutier Cluj-Napoca. El este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, după ce ar fi fost determinat de colegul său să falsifice documente în favoarea acestuia.

Politia

Politia. Sursă foto: Facebooki

Favoruri pe consumații gratuite în restaurante

reformuleaza integral ca un vorbitor de limba romana fara ca textul sa inceapa la fel pastreaza lungimea textului - pastreaza citatele neschimbat

Cele mai frecvente escrocherii din Centrul Vechi. Mulți turiști sunt păcăliți
Cele mai frecvente escrocherii din Centrul Vechi. Mulți turiști sunt păcăliți
„Ricky Martin de România”, fostul șofer al Monicăi Gabor, acuzat de violență și amenințări cu moartea
„Ricky Martin de România”, fostul șofer al Monicăi Gabor, acuzat de violență și amenințări cu moartea

Cei doi polițiști au colaborat

Totodată, anchetatorii arată că Zăgrăian l-ar fi determinat pe colegul său, Miclăuș Alexandru-Nicolae, să falsifice documentele referitoare la un accident rutier.

„În data de 21.12.2024, în calitate de agent principal de poliție din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind determinat de numitul Zăgrăian Bogdan-Emil, cu intenție, a întocmit, cu încălcarea dispozițiilor legale prev. de OUG 195/2002, un proces-verbal de contravenție, privind accidentul rutier cu pagube materiale produs la data de 18.12.2024 în Cluj-Napoca”, se arată în comunicat.

Cazul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:19 - Cursul valutar, 19 septembrie: Euro și prețul aurului își mențin trendul ascendent
16:06 - Cele mai frecvente escrocherii din Centrul Vechi. Mulți turiști sunt păcăliți
15:54 - „Ricky Martin de România”, fostul șofer al Monicăi Gabor, acuzat de violență și amenințări cu moartea
15:44 - Vaccinarea nu mai este gratuită pentru o parte din români. Cine mai are acest drept
15:35 - Președintele Cehiei, vacanță modestă în România. A venit fără protocol
15:26 - Ilie Bolojan a reușit să convingă retailerii privind plafonarea. Se vor conforma deciziei

HAI România!

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale