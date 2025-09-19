Acuzații de corupție pentru doi polițiști. Au fost trimiși în judecată

Doi agenți de poliție din Cluj-Napoca au fost trimiși în judecată pentru corupție, fals și abuz în serviciu. „Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a finalizat cercetările într-o cauză în care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, Zăgrăian Bogdan Emil, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals informatic, în formă continuată (41 acte materiale), luare de mită, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic, luare de mită”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Zăgrăian Bogdan-Emil, agent de poliție în cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca, este vizat de o anchetă amplă, fiind acuzat de multiple infracțiuni grave. Procurorii îl suspectează de instigare la fals informatic, luare de mită, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, precum și de participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic. Conform anchetatorilor, acesta ar fi încercat să obțină beneficii personale prin influențarea altor colegi să comită acte ilegale și prin utilizarea unor documente și date în mod necorespunzător.

În același dosar apare și numele lui Miclăuș Alexandru-Nicolae, agent principal de poliție la Biroul Rutier Cluj-Napoca. El este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, după ce ar fi fost determinat de colegul său să falsifice documente în favoarea acestuia.

reformuleaza integral ca un vorbitor de limba romana fara ca textul sa inceapa la fel pastreaza lungimea textului - pastreaza citatele neschimbat

Totodată, anchetatorii arată că Zăgrăian l-ar fi determinat pe colegul său, Miclăuș Alexandru-Nicolae, să falsifice documentele referitoare la un accident rutier.

„În data de 21.12.2024, în calitate de agent principal de poliție din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind determinat de numitul Zăgrăian Bogdan-Emil, cu intenție, a întocmit, cu încălcarea dispozițiilor legale prev. de OUG 195/2002, un proces-verbal de contravenție, privind accidentul rutier cu pagube materiale produs la data de 18.12.2024 în Cluj-Napoca”, se arată în comunicat.

Cazul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.