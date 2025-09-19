Justitie Breaking news

Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA

Comentează știrea
Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNASpitalul Municipal Caransebeş. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal Caransebeș din județul Caraș-Severin, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara și dus la audieri într-un dosar ce privește acuzații de luare de mită. În aceeași cauză sunt cercetate și alte două persoane: un consilier județean din Caraș-Severin și un om de afaceri din Caransebeș, potrivit news.ro.

Percheziţii DNA la Spitalul Municipal Caransebeş

Joi seară, procurorii DNA Timișoara au desfășurat percheziții atât la Caransebeș, cât și în localitatea Armeniș din județul Caraș-Severin, acțiunile vizând Spitalul Municipal Caransebeș, sedii de firme și locuințele unor suspecți.

În acest dosar, anchetatorii îi au în vizor pe managerul spitalului, dr. Singh Bhupinder, pe consilierul județean și om de afaceri Ionel Dragomir, dar și pe patronul unei pizzerii din Caransebeș.

Din locațiile vizitate, procurorii au ridicat documente și calculatoare pentru continuarea investigațiilor.

Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
Arest

Arest. Sursa foto: Saurabh Sinha/ Pixabay

Cine este managerul săltat de procurori

Surse apropiate anchetei susțin că Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal Caransebeș, cetățean român de origine indiană, ar fi atribuit direct mai multe contracte către două firme pentru lucrări de modernizare a spitalului. În schimbul acestora, ar fi primit diverse sume de bani.

Dr. Singh Bhupinder, medic specialist în chirurgie plastică și reparatorie, a fost numit manager al Spitalului Municipal Caransebeș în luna mai 2025. Anterior, a ocupat funcția de director medical al spitalului și a fost consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătății.

Procurorii DNA descind în mai multe orașe din țară

În ultimele zile, procurorii DNA au efectuat percheziții în București, Brașov și Galați.

Pe 18 septembrie, au avut loc controale în patru locații din Capitală, într-un dosar ce privește fapte de evaziune fiscală. Descinderile s-au desfășurat atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile și punctele de lucru ale unor firme suspectate că ar fi implicate într-o schemă de fraudă. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 18 milioane de lei.

Acțiuni similare au fost derulate și în Brașov și Galați. În urma acestora, directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut după percheziții care au durat peste 16 ore. El este acuzat că ar fi dat mită pentru a obține postul.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:13 - Incident armat mortal în România. Ce s-a petrecut în Satu Mare
12:08 - Compania italiană Costa Cruises mizează pe România: piața locală aduce un sfert din pasagerii din Europa Centrală și ...
12:00 - Republica Moldova intră pregătită în sezonul de încălzire 2025–2026
12:00 - Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
11:49 - Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
11:41 - Meta lansează primii ochelari de realitate augmentată cu ecran integrat

HAI România!

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale