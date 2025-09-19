Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA

Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal Caransebeș din județul Caraș-Severin, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara și dus la audieri într-un dosar ce privește acuzații de luare de mită. În aceeași cauză sunt cercetate și alte două persoane: un consilier județean din Caraș-Severin și un om de afaceri din Caransebeș, potrivit news.ro.

Joi seară, procurorii DNA Timișoara au desfășurat percheziții atât la Caransebeș, cât și în localitatea Armeniș din județul Caraș-Severin, acțiunile vizând Spitalul Municipal Caransebeș, sedii de firme și locuințele unor suspecți.

În acest dosar, anchetatorii îi au în vizor pe managerul spitalului, dr. Singh Bhupinder, pe consilierul județean și om de afaceri Ionel Dragomir, dar și pe patronul unei pizzerii din Caransebeș.

Din locațiile vizitate, procurorii au ridicat documente și calculatoare pentru continuarea investigațiilor.

Surse apropiate anchetei susțin că Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal Caransebeș, cetățean român de origine indiană, ar fi atribuit direct mai multe contracte către două firme pentru lucrări de modernizare a spitalului. În schimbul acestora, ar fi primit diverse sume de bani.

Dr. Singh Bhupinder, medic specialist în chirurgie plastică și reparatorie, a fost numit manager al Spitalului Municipal Caransebeș în luna mai 2025. Anterior, a ocupat funcția de director medical al spitalului și a fost consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătății.

În ultimele zile, procurorii DNA au efectuat percheziții în București, Brașov și Galați.

Pe 18 septembrie, au avut loc controale în patru locații din Capitală, într-un dosar ce privește fapte de evaziune fiscală. Descinderile s-au desfășurat atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile și punctele de lucru ale unor firme suspectate că ar fi implicate într-o schemă de fraudă. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 18 milioane de lei.

Acțiuni similare au fost derulate și în Brașov și Galați. În urma acestora, directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut după percheziții care au durat peste 16 ore. El este acuzat că ar fi dat mită pentru a obține postul.